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10.09.2026 08:40:23

UBS macht Fonds-Einheit in Shenzhen dicht

UBS
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Die UBS schliesst eine Einheit im chinesischen Shenzhen. Mit der Digitalplattform WE.UBS hatte die Grossbank wohlhabende chinesische Kundinnen und Kunden im Vizier.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4307 16.06.2028 157230677
Long 12.4744 18.12.2026 141970161
Long 1097.75 18.09.2026 159435600
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9538 17.12.2027 159232521
Short 1097.75 18.09.2026 156945407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4677 11.56 157230052
Long 12.0852 6.26 159232183
Long 14.6367 5.12 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3317 9.93 157975646
Short 9.1646 7.39 157230308
Short 15.169 3.30 157436898
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.03 57946586
Long 10 -9.31 147182344
Long 12 -46.87 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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