UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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10.09.2026 08:40:23
UBS macht Fonds-Einheit in Shenzhen dicht
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die UBS schliesst eine Einheit im chinesischen Shenzhen. Mit der Digitalplattform WE.UBS hatte die Grossbank wohlhabende chinesische Kundinnen und Kunden im Vizier.
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