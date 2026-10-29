UBS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UBS stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 10.84 Milliarden CHF – das entspricht einem Abschlag von 32.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.98 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch