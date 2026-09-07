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07.09.2026 19:09:36
UBS legt Immofond "Interswiss" und "Swissreal" zusammen
Zürich (awp) - Per Ende 2026 will die UBS ihre Immobilienfonds "Swissreal" und "Interswiss" zusammenführen. Diese soll danach unter der Bezeichnung UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial "Swissreal" auftreten, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.
Die Anlagestrategie der beiden Fonds soll fortgeführt werden, wobei der Fokus auf kommerziell genutzten Liegenschaften in urbanen Zentren und deren Agglomerationen liegt. Nach der Fusion soll der Fonds über rund 140 Liegenschaften und ein Gesamtfondsvermögen von 4,8 Milliarden Franken verfügen.
Die geänderten Fondsverträge seien bei der Aufsichtsbehörde eingereicht worden. Die Konditionen der Transaktion sollen voraussichtlich Mitte März 2027 zusammen mit den Geschäftsabschlüssen für das Jahr 2026 bekanntgegeben werden, hiess es weiter.
cg/jb
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