UBS lanciert Rückkaufangebote für neun Anleiheserien

Zürich (awp) - Die UBS hat die Preiskonditionen für neun gleichzeitige Rückkaufangebote für ausstehende Schuldtitel bekannt gegeben. Die Grossbank bietet dabei für verschiedene Anleiheserien in US-Dollar, britischen Pfund und Euro unterschiedliche Gesamtgegenleistungen an, wie aus der Mitteilung vom Donnerstagabend hervorgeht.

Bei den unbegrenzten Angeboten liegt die Gesamtgegenleistung je nach Serie zwischen 999,99 und 1014,38 US-Dollar pro 1000 US-Dollar Nennwert beziehungsweise 1084,82 britische Pfund pro 1000 Pfund Nennwert. Bei den Angeboten mit Höchstkaufbetrag beträgt die maximale Gesamtgegenleistung 4 Milliarden US-Dollar für alle sechs Serien zusammen.

Die höchste Gesamtgegenleistung bei den Angeboten mit Höchstkaufbetrag wird für die 9,016-Prozent-Anleihe mit Fälligkeit 2033 geboten, nämlich 1186,61 US-Dollar pro 1000 US-Dollar Nennwert. Das ausstehende Volumen dieser Serie beträgt rund 834 Millionen US-Dollar.

Die Angebote laufen bis 17.00 Uhr Ostküstenzeit am 10. September 2026. Der Abrechnungstag ist voraussichtlich der 14. September 2026.

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