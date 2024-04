UBS kommentiert Bericht des Bundesrats zur Bankenstabilität nicht

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt verlor zur Wochenmitte etwas an Wert, während der deutsche Leitindex einen schwankungsreichen Handel knapp im Plus beendete. Die US-Anleger sind am Mittwoch in schlechter Stimmung. Am Mittwoch schlossen die asiatischen Indizes mit gemischten Vorzeichen.