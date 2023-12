UBS investiert 15 Millionen Franken in Projekte mit der EPFL

Lausanne (awp/sda) - Die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL) und die Bank UBS sind eine Partnerschaft eingegangen. In den nächsten 10 Jahren will die UBS bis zu 15 Millionen Franken in gemeinsame Projekte investieren, wie es in einer Mitteilung der EPFL vom Donnerstag hiess.

Die gemeinsamen Projekte betreffen insbesondere die Förderung von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern, wie aus der Mitteilung hervorgeht. So werden die EPFL und die UBS im Rahmen der neuen Partnerschaft gemeinsame Formate und Veranstaltungen für junge Unternehmerinnen und Unternehmer etablieren.

Jungunternehmen im polytechnischen Bereich seien wichtige Innovationstreiber und würden Lösungen für globale Herausforderungen entwickeln, zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit, schrieb die EPFL in der Mitteilung.

Zudem soll im Rahmen der Partnerschaft auch das Interesse bei Kindern und Jugendlichen an Technologie und Wissenschaft geweckt und gefördert werden. Dafür soll laut Mitteilung der Bildungszugang zu den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in ländlichen Gebieten der Romandie ausgeweitet werden.