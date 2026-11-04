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04.11.2026 17:54:40
UBS-Immobilienfonds Mixed Urban nimmt 183 Millionen Franken auf
Basel (awp) - Der UBS-Immobilienfonds Direct Mixed Urban hat seine Ende September angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche neuen Anteile seien gezeichnet worden, womit dem Fonds rund 183 Millionen Franken zugeflossen seien, teilte die UBS am Mittwochabend mit.
Ein Grossteil des Emissionserlöses soll für Akquisitionen und Bauprojekte in den Regionen Zürich, Bern und Genf verwendet werden. Die übrigen Mittel dienen laut Mitteilung dem Erwerb weiterer Liegenschaften, der Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten sowie dem Abbau von Fremdfinanzierungen.
Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht wurde vom 22. bis 30. Oktober durchgeführt.
uh/
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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