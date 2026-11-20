Zürich (awp) - Der UBS-Immobilienfonds Anfos will im Dezember mit einer Kapitalerhöhung in der Schweiz rund 250 Millionen Franken aufnehmen. Die Bezugsfrist läuft vom 3. bis 11. Dezember um 12 Uhr, wie die UBS am Freitag mitteilte.

Geplant sind maximal 3,55 Millionen neue Anteile zum Bezugspreis von je 70,55 Franken. Bisherige Anleger können für je zehn bestehende Anteile einen neuen erwerben. Wie viele Anteile tatsächlich ausgegeben werden, hängt von der Ausübung der Bezugsrechte ab.

Die Bezugsrechte werden vom 3. bis 9. Dezember an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Damit können sich auch neue Anleger an der Kapitalerhöhung beteiligen. Nicht ausgeübte Rechte verfallen nach Ende der Bezugsfrist wertlos. Die Zahlung für die neuen Anteile erfolgt am 18. Dezember.

Ein grosser Teil des Erlöses fliesst in Sanierungen und Neubauten in Bolligen, Zürich, Münsingen und Kloten. Das Anlagevolumen dieser Projekte beläuft sich auf insgesamt rund 245 Millionen Franken. Weitere Mittel dienen dem Kauf von Liegenschaften, zusätzlichen Bauvorhaben und dem Abbau von Schulden.

Zudem halten Anfos und der UBS-Immobilienfonds Siat ihre Ausschüttungen auf Vorjahresniveau. Pro Anteil zahlt Anfos brutto 1,90 Franken und Siat 5,20 Franken. Die Auszahlung erfolgt am 26. November, der Handel ohne Ausschüttungsanspruch beginnt am 24. November.

Der Nettoinventarwert vor Ausschüttung stieg bei Anfos per Ende September auf 70,28 Franken nach 68,64 Franken im Vorjahr. Bei Siat erhöhte er sich auf 178,48 von 172,07 Franken je Anteil.

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