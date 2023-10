UBS heuert in USA Vermögensverwalterteams von der Konkurrenz an

New York (awp) - Die UBS hat in der Vermögensverwaltung in den USA zwei Teams von der Konkurrenz angeheuert. In New York sollen die drei Kundenberater Patrick McBrien, William Hand und Avery Melville zur Expansion des Geschäfts in den nächsten Jahren beitragen, wie die Grossbank am Freitagabend bekannt gab. Bisher arbeiteten die Drei für die Investmentbank Stifel.

Zudem stellte die UBS ein vierköpfiges Team von Merrill Lynch in Washington an. Dieses verwaltet Kundenvermögen in Höhe von 460 Millionen Dollar, wie die Grossbank am Freitagabend in einem zweiten Communiqué bekannt gab.

