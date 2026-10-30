UBS Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UBS Group veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem Umsatz von 103.11 Milliarden BRL, gegenüber 108.81 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch