|
22.10.2026 23:00:40
UBS gewinnt laut Bloomberg US-Rechtsstreit um Boni für CS-Manager
Zürich (awp) - Die Grossbank UBS hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg einen Rechtsstreit in den USA um die Streichung von Bonuszahlungen im Rahmen der CS-Notrettung gewonnen. Ein New Yorker Gericht habe einen vorhergehenden Entscheid eines Schiedsgerichts bestätigt.
Zwei frühere CS-Manager waren gegen die Streichung der sogenannten Contingent Capital Awards (CCA) vorgegangen. Diese speziellen Boni waren mit den AT1-Anleihen (Additional Tier1 - zusätzliches Eigenkapital) verknüpft. Im Rahmen der Notübernahme der CS durch die UBS im Frühling 2023 hatte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma die UBS angewiesen, sämtliche AT-Instrumente und mit ihnen auch die Contingent Capital Awards für wertlos zu erklären.
Die beiden US-amerikanischen ehemaligen CS-Banker hatten dagegen geltend gemacht, dass die Finma keine Rechtsgrundlage für die Abschreibung gehabt habe, weil die CS die Mindestvorgaben bezüglich Kapitalisierung erfüllt habe. Diese Argumentation war aber bereits vom Schiedsgericht zurückgewiesen worden. Laut Bloomberg sind in den USA auch weiterhin Klagen früherer CS-Manager gegen die Streichung ihrer Bonuszahlungen hängig.
Vergangene Woche hatte das Schweizer Bundesgericht die Streichung von Boni für frühere hohe Kader der Credit Suisse als rechtmässig bezeichnet. Es hatte damit ein vorangegangenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben. Dabei ging es um die Frage, ob eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Streichung der noch nicht ausbezahlten Vergütungen an die drei obersten Kaderstufen der untergegangenen Credit Suisse (CS) vorhanden war.
tp/
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.