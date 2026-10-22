Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’868 0.0%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9201 -0.7%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’024 -2.8%  Bitcoin 66’772 -3.7%  Dollar 0.8207 -0.5%  Öl 113.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Nestlé3886335UBS24476758ABB1222171Zurich Insurance1107539Holcim1221405Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie verliert trotzdem
Tesla-Aktie nach Zahlen schwächer: Gewinn und Umsatz im Fokus
Suche...
22.10.2026 23:00:40

UBS gewinnt laut Bloomberg US-Rechtsstreit um Boni für CS-Manager

Zürich (awp) - Die Grossbank UBS hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg einen Rechtsstreit in den USA um die Streichung von Bonuszahlungen im Rahmen der CS-Notrettung gewonnen. Ein New Yorker Gericht habe einen vorhergehenden Entscheid eines Schiedsgerichts bestätigt.

Zwei frühere CS-Manager waren gegen die Streichung der sogenannten Contingent Capital Awards (CCA) vorgegangen. Diese speziellen Boni waren mit den AT1-Anleihen (Additional Tier1 - zusätzliches Eigenkapital) verknüpft. Im Rahmen der Notübernahme der CS durch die UBS im Frühling 2023 hatte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma die UBS angewiesen, sämtliche AT-Instrumente und mit ihnen auch die Contingent Capital Awards für wertlos zu erklären.

Die beiden US-amerikanischen ehemaligen CS-Banker hatten dagegen geltend gemacht, dass die Finma keine Rechtsgrundlage für die Abschreibung gehabt habe, weil die CS die Mindestvorgaben bezüglich Kapitalisierung erfüllt habe. Diese Argumentation war aber bereits vom Schiedsgericht zurückgewiesen worden. Laut Bloomberg sind in den USA auch weiterhin Klagen früherer CS-Manager gegen die Streichung ihrer Bonuszahlungen hängig.

Vergangene Woche hatte das Schweizer Bundesgericht die Streichung von Boni für frühere hohe Kader der Credit Suisse als rechtmässig bezeichnet. Es hatte damit ein vorangegangenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben. Dabei ging es um die Frage, ob eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Streichung der noch nicht ausbezahlten Vergütungen an die drei obersten Kaderstufen der untergegangenen Credit Suisse (CS) vorhanden war.

tp/

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

22.10.26 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharma – Zurück im Rampenlicht/Sensirion Innovation – "Made in Switzerland"
22.10.26 BNP Paribas: Die disruptive Kraft des Quantencomputing
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
22.10.26 Marktüberblick: SAP, Qiagen, Meta und Tesla im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.90 19.67 SXB6GU
Short 15’475.86 13.86 S5B72U
Short 16’057.91 8.93 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SPBJ7U
Long 13’633.92 13.66 SQBO7U
Long 13’057.54 8.90 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.