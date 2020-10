UBS-Filiale am Römerplatz in Zürich überfallen

A A Drucken

Die UBS-Filiale am Römerhofplatz in Zürich ist am Freitagnachmittag überfallen worden.

Der maskierte Täter erbeutete ausländisches Bargeld in der Höhe von mehreren zehntausend Franken, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Sie sucht Zeuginnen und Zeugen. Der Überfall geschah kurz vor 17 Uhr. Der Täter bedrohte die UBS-Angestellten mit einer Stichwaffe und verlangte Bargeld. Daraufhin flüchtete er mit der Beute, Euro und Pfund, zu Fuss in Richtung Kinderspital Zürich. Verletzt wurde niemand. Die Stadtpolizei Zürich leitete umgehend eine Fahndung und Ermittlungen ein. mk Zürich (awp/sda)

Bildquelle: keystone,Keystone