UBS erzielt Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse

Zürich (awp) - UBS hat mit der niederländischen Staatsanwaltschaft eine Einigung im Zusammenhang mit einem Altfall von Credit Suisse erzielt. Die Grossbank zahlt zur Beilegung des Verfahrens 5 Millionen Euro.

Bei dem Verfahren ging es um eine Untersuchung gegen die frühere Credit Suisse wegen einer möglichen strafrechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit fehlerhaften Steuererklärungen von zwölf ehemaligen niederländischen Kunden in den Jahren 2005 bis 2015.

Die Vereinbarung stellt keine Anerkennung einer strafrechtlichen Verantwortung dar, wie UBS am Dienstag mitteilte.

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