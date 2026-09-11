UBS erhöht Rückkaufvolumen auf 5,8 Milliarden Dollar

Zürich (awp) - UBS hat neun gleichzeitige Angebote zum Rückkauf eigener Schuldtitel abgeschlossen und dabei das maximale Rückkaufvolumen von 4,0 Milliarden auf 5,8 Milliarden Dollar erhöht. Insgesamt wurden Schuldtitel im kombinierten Gesamtnennwert von 7,9 Milliarden Dollar gültig eingereicht, wie die Grossbank am Freitag bekanntgab. Die Angebote liefen bis zum 10. September 2026 und umfassten Titel in US-Dollar, Euro und britischen Pfund.

Alle im Rahmen der sogenannten "Any and All"-Angebote eingereichten Titel wurden zur Rücknahme akzeptiert. Dazu gehören unter anderem Titel der 7,375-Prozent-Anleihe in Pfund mit Fälligkeit 2033 im Umfang von 634 Millionen Pfund sowie der 4,282-Prozent-Anleihe in Dollar mit Fälligkeit 2028 im Umfang von 1,1 Milliarden Dollar. Auch bei den priorisierten Maximalangeboten wurden alle gültig eingereichten Titel akzeptiert.

Die Abwicklung der Transaktion ist für den 14. September 2026 vorgesehen. Neben dem jeweiligen Gesamtentgelt erhalten die Inhaber der zurückgekauften Titel auch aufgelaufene Zinsen ausbezahlt. Als Dealer Manager für die Angebote fungierte UBS Investment Bank.

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