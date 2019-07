UBS erhöht Beteiligung an französischer UBS La Maison de Gestion

Zürich (awp) - UBS baut in Frankreich aus. Die Tochtergesellschaft UBS France will ihre Beteiligung an UBS La Maison de Gestion auf 95 von bisher 51 Prozent erhöhen. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft soll zudem stärker in die Aktivitäten der UBS in Frankreich integriert werden.

Die Transaktion bedürfe noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Konsultation der Arbeitnehmervertreter, teilte die Grossbank am Mittwoch mit.

UBS La Maison de Gestion war 2017 durch die Zusammenführung der Management-Tochtergesellschaften von UBS in Frankreich und der Banque Leonardo France gegründet worden. Daran beteiligt waren mehrere grosse französische Familien, die Dassault-Gruppe, Michel David-Weill und Carlo de Benedetti. Die Minderheitsaktionäre, die an der Gründung von La Maison beteiligt gewesen waren, bleiben gemäss der Mitteilung weiter an Bord.

Die Verwalteten Vermögen seien seit Gründung auf aktuell fünf von vier Milliarden Euro in 2017 angewachsen, hiess es weiter.

