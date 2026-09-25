UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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25.09.2026 17:30:00
UBS einigte sich in Greensill-Milliardenklage mit Versicherer IAG
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27.09.26
|UBS-Regulierung: Bürgerliche Nationalräte suchen neuen Kompromiss (AWP)
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26.09.26
|SNB-Präsident Schlegel verteidigt schärfere Kapitalregeln für UBS (AWP)
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25.09.26
|UBS (CH) Mixed Urban plant Kapitalerhöhung um rund 183 Mio Fr. (AWP)
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25.09.26
|Zuversicht in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
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25.09.26