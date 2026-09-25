Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’065 0.9%  SPI 19’917 0.7%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’442 0.1%  Euro 0.9447 0.1%  EStoxx50 6’307 0.1%  Gold 4’160 -3.0%  Bitcoin 69’004 -1.5%  Dollar 0.8305 0.2%  Öl 107.1 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Burckhardt-Aktie legt zu: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand
UBS-Aktie gewinnt: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
HUGO BOSS-Aktie im Plus: Personalwechsel im Vorstand - Nachfolger für CFO und COO Müller steht fest
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
TotalEnergies-Aktie fester: Konzern baut mit Partnern Socar und XRG Gasförderung in Aserbaidschan aus
Suche...
Plus500 Depot

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 17:30:00

UBS einigte sich in Greensill-Milliardenklage mit Versicherer IAG

UBS
41.00 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen
Zu dem geschlossenen Vergleich wurden keine näheren Details bekannt. In dem Fall ging es um die Vorfinanzierung von ausstehenden UnternehmensforderungenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4094 20.12.2030 159690493
Long 12.4695 21.12.2029 159690486
Long 340.8333 20.11.2026 157924911
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1141 19.03.2027 159436232
Short 511.25 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4364 11.14 156564132
Long 11.6857 6.19 157230115
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9322 11.55 157436898
Short 9.9756 7.24 160676941
Short 17.7826 2.90 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -19.68 57946586
Long 10 -13.26 147182344
Long 12 -11.65 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?