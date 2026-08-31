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31.08.2026 19:20:09

UBS-Eigenkapital: Keller-Sutter erleidet Niederlage in wichtiger Kommission

UBS
44.28 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen
Am Montag tagte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-S). Geht es nach dem Willen der Kommission, so werden die Eigenkapital-Vorstellungen von Finanzministerin Keller-Sutter deutlich reduziert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch

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Short 7.1951 11.80 157975647
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