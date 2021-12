UBS, Credit Suisse und SECO lancieren Partnerschaft für Entwicklungsfinanzierung - Aktien tiefer

Die Partner wollen damit bis zu einer Milliarde Franken an privatem Kapital für die Entwicklungsfinanzierung mobilisieren.

Das SECO unterstütze die Initiative mit 19,5 Millionen Franken, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwochabend.

Laut Schätzungen fehlen bis 2030 über 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen. Um diese Finanzierungslücke zu überbrücken, müssen private Investitionen in Entwicklungsländern erhöht werden, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Initiative zielt darauf ab, bis 2030 100 Millionen Franken von öffentlichen und philanthropischen Akteuren zu beschaffen. Dies soll anschliessend bis zu einer Milliarde Franken an privatem Kapital mobilisieren.

Die Initiative verfolgt drei Ziele: Die Förderung von Impact-Investing, die Unterstützung neuer Finanzlösungen für Impact-Investing-Produkte durch Anschubfinanzierung und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Impact-Investing in der Schweiz.

Die "Sustainable Development Goal Impact Finance Initiative" wird internationale Ausschreibungen organisieren und die besten Vorschläge finanzieren. Die erste Ausschreibung ist gemäss der Mitteilung Anfang 2022 geplant. Die Partner rufen philanthropische und öffentliche Organisationen auf, sich der Initiative anzuschliessen.

Anteilsscheine der UBS verlieren am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,09 Prozent auf 16,15 Franken, während CS-Aktien um 1,13 Prozent auf 8,79 Franken nachgeben.

bol/ra

Zürich (awp)