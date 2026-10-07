|
07.10.2026 18:33:45
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Anfos" plant Kapitalerhöhung
Zürich (awp) - Für den Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Anfos" ist für Anfang Dezember eine Kapitalerhöhung geplant. Die Fondsleitung sieht eine Erhöhung in der Grössenordnung von rund 250 Millionen Franken vor.
Die zusätzlichen Mittel sollen für den Kauf von Liegenschaften, die Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten sowie für die Rückführung von Fremdfinanzierungen verwendet werden, heisst es in einer Mitteilung der UBS vom Mittwochabend. Die Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht würden Mitte November 2026 bekanntgegeben.
Der Emissionspreis setze sich aus dem Inventarwert per Abschluss 30. September 2026 nach Ausschüttung zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission zusammen. Die Fondsleitung behalte sich derweil vor, die Kapitalerhöhung abhängig von der Marktentwicklung zu verschieben.
Der Fonds investiert den Angaben zufolge überwiegend in Wohnbauten in der deutschen Schweiz, mehrheitlich in grossen Städten und deren Agglomeration. Dem Immobilienfonds geht es hauptsächlich um eine langfristige Substanzerhaltung und eine Ausschüttung angemessener Erträge, die auf einem sorgsamen Umgang mit nicht-erneuerbaren Ressourcen und dem Klimaschutz basieren sollen.
ys/tp
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.