UBS (CH) Mixed Urban plant Kapitalerhöhung um rund 183 Mio Fr.

Zürich (awp) - Für den Immobilienfonds UBS (CH) Mixed Urban ist eine Kapitalerhöhung geplant. Der Fonds führe diese vom 22. bis 30. Oktober mit Gewährung des Bezugsrechts im Verhältnis 1 zu 16 bisherige Anteile durch, teilte die UBS am Freitagabend mit. Mit dem Geld will der Fonds das Portfolio weiterentwickeln.

Laut den Emissionskonditionen sollen maximal knapp 1,44 Millionen neue Anteile zu einem Bezugspreis von 127 Franken das Stück ausgegeben werden. Somit dürfte sich das Emissionsvolumen auf rund 183 Millionen Franken belaufen. Die Emission werde im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots durchgeführt und die Zahl der neu auszugebenden Anteile nach Ablauf der Bezugsfrist definitiv festgelegt.

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