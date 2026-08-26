UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
26.08.2026 11:59:09
UBS-CFA-Indikator steigt, aber Unsicherheit nimmt zu
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
26.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.08.26
|UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)