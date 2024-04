UBS braucht laut Finanzministerin bis zu 25 Milliarden Franken -Veröffentlichung aktualisierter Finanzdaten auf Segmentebene

Nachdem der Bundesrat vergangenen Mittwoch seinen 22-Punkte-Plan zur Bankenstabilität veröffentlicht hatte, spekulierte als Erstes die "Handelszeitung" über eine Summe von bis zu 25 Milliarden Dollar, welche die UBS an zusätzlichem Kapital aufbauen muss.

Die Finanzanalysten von Autonomous Research kamen dagegen auf eine Summe von 15 Milliarden Dollar. "Es stimmt, die Grössenordnungen sind plausibel", bestätigte Keller-Sutter am Montag im Bundeshaus gegenüber Tamedia. Ob ihr 15 oder 25 Milliarden Dollar lieber wären, beantwortete sie allerdings nicht eindeutig.

UBS veröffentlicht aktualisierte Zeitreihen nach Anpassungen in den Segmenten

Die UBS publiziert aktualisierte Finanzdaten auf Segmentebene. Mit diesen will die Grossbank die bereits im Februar angekündigten Änderungen in der Segmentberichterstattung der Gruppe widerspiegeln.

Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die finanzielle Performance des Konzerns, betonte die UBS am Dienstag in einem Communiqué. Sie würden aber im Hinblick auf die Zahlen zum ersten Quartal 2024 veröffentlicht. Die Q1-Zahlen werden am 7. Mai publiziert.

Die Änderungen betreffen unter anderem die Übertragung des "High Net Worth"-Kundensegments der Schweizer Bank der Credit Suisse auf das Global Wealth Management. Zudem geht es um die Übertragung der effektiven Gesamtkosten des Konzern-Treasury auf die Geschäftsbereiche.

Schliesslich schichtet die UBS rund 300 Millionen US-Dollar an jährlichen Kosten um, die bisher in den Bereichen Nicht-Core- und Legacy angefallen sind. Diese "ausgewählten Kosten" würden in die Kerngeschäftsbereiche übertragen. Dort seien sie besser abgestimmt und es könnten "verlorene Kosten" vermieden werden.

