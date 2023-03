UBS bietet bis zu 1 Mrd US-Dollar für Credit Suisse - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS hat angeboten, die angeschlagene Credit Suisse für bis zu 1 Milliarde US-Dollar zu übernehmen, berichtet die Financial Times. Die Schweizer Behörden planen dem Bericht zufolge, die entsprechenden Gesetze des Landes zu ändern, um eine Zustimmung der Aktionäre über die Transaktion zu umgehen, da das Geschäft vor Montag abgeschlossen werden soll. Der Deal zwischen den beiden grössten Banken der Schweiz solle bereits am Sonntagabend unterzeichnet werden und werde zu einem Bruchteil des Schlusskurses der Credit Suisse vom Freitag angeboten, so vier Personen, die mit der Situation vertraut sind, heisst es in dem Bericht.

Das Angebot sei am Sonntagmorgen mit einem Preis von 0,25 Franken pro Aktie kommuniziert worden, der in UBS-Aktien bezahlt werden solle und damit weit unter dem Schlusskurs der Credit Suisse von 1,86 Franken vom Freitag liege, sagten die Personen laut dem Bericht. Die UBS habe zudem auch auf einer wesentlichen Änderung bestanden, die das Geschäft ungültig mache, wenn ihre Kreditausfallspreads um 100 Basispunkte oder mehr steigen, fügten sie hinzu.

Die Gespräche gingen weiter und es gebe keine Garantie dafür, dass die Bedingungen unverändert blieben oder dass eine Einigung erzielt werde, betonten alle Beteiligten gegenüber der Zeitung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2023 08:39 ET (12:39 GMT)