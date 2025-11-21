UBS beendet Aktienrückkaufprogramm 2025

Zürich (awp) - Die UBS hat ihr Rückkaufprogramm 2025 abgeschlossen. Insgesamt wurden dabei 52'582'575 Papiere über die SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Das Programm lief vom 1. Juli bis zum 20. November.

Das Rückkaufvolumen betrug rund 1,6 Milliarden Franken beziehungsweise 2,0 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden 1,6 Prozent des Namenaktienkapitals erworben.

Damit habe die Bank ihre Rückkaufpläne für 2025 vollständig umgesetzt. Dabei sollten Aktien im Wert von 3 Milliarden US-Dollar erworben werden, davon 2 Milliarden in der zweiten Jahreshälfte.

Wie bereits vorher angekündigt, will die Bank über ihre Kapitalrückzahlungsziele für das Jahr 2026 erst im Rahmen der Zahlen zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr informieren.

awp-robot/cg/hr