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06.10.2026 12:11:22

UBS baut Zusammenarbeit mit Northern Trust aus

UBS
40.14 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

(Bild: Shutterstock)

Die UBS baut ihre Zusammenarbeit mit dem US-Finanzdienstleister Northern Trust im Bereich der Fondsadministration aus. Die Bank will sich vollständig aus dem Administrationsgeschäft zurückziehen.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4033 21.12.2029 159690483
Long 11.9382 17.12.2027 141970162
Long 1014.25 16.10.2026 159435604
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.5651 19.03.2027 159436232
Short 507.375 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.38 11.04 156564133
Long 11.5971 5.99 156945239
Long 13.9897 4.45 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5468 12.70 157436897
Short 11.5914 6.13 160910644
Short 15.6038 3.96 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.51 57946586
Long 10 -10.91 147182344
Long 12 -42.53 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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