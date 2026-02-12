UBS baut Standort in Hyderabad massiv aus

Zürich (awp) - Die Grossbank UBS baut ihre Präsenz im indischen Hyderabad aus. Sie hat nun einen neuen Standort in der Millionenstadt eröffnet und plant einen Stellenausbau um rund 2000 Stellen, wie einer in Indien veröffentlichten Mitteilung der Grossbank zu entnehmen ist.

Hyderabad sei ein wichtiger Wachstumsstandort für die UBS, und mit dem neuen Ausbau werde die dortige Mitarbeiterzahl verdoppelt, heisst es in der Mitteilung. Die Angestellten in Hyderabad sind offenbar vor allem in den Bereichen Backoffice und Tech-Support tätig.

Wie aus Bankkreisen verlautet, reduziert die Grossbank allerdings im Zug des Ausbaus in Hyderabad die Präsenz an anderen Standorten in Indien. Unter dem Strich dürfte die Anzahl an UBS-Stellen in dem Subkontinent in etwa unverändert bleiben, heisst es.

