Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’577 0.2%  SPI 18’750 0.4%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’211 1.4%  Euro 0.9143 -0.2%  EStoxx50 6’079 0.7%  Gold 5’070 -0.3%  Bitcoin 52’174 1.0%  Dollar 0.7700 -0.2%  Öl 69.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KWS SAAT-Aktie tiefer: Umsatzprognose gekappt - Agrarmarkt bleibt gedämpft
Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Weiter hohes Wachstumstempo erwartet
DSM-Firmenich-Aktie sackt ab: 2025 Verlust geschrieben - Kerngeschäft in Gewinnzone
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
Deutsche Börse-Aktie höher: Ergebnis auf neuem Rekordniveau gemeldet - Komplettübernahme von ISS Stoxx
Suche...
Plus500 Depot
12.02.2026 14:12:37

UBS baut Standort in Hyderabad massiv aus

Zürich (awp) - Die Grossbank UBS baut ihre Präsenz im indischen Hyderabad aus. Sie hat nun einen neuen Standort in der Millionenstadt eröffnet und plant einen Stellenausbau um rund 2000 Stellen, wie einer in Indien veröffentlichten Mitteilung der Grossbank zu entnehmen ist.

Hyderabad sei ein wichtiger Wachstumsstandort für die UBS, und mit dem neuen Ausbau werde die dortige Mitarbeiterzahl verdoppelt, heisst es in der Mitteilung. Die Angestellten in Hyderabad sind offenbar vor allem in den Bereichen Backoffice und Tech-Support tätig.

Wie aus Bankkreisen verlautet, reduziert die Grossbank allerdings im Zug des Ausbaus in Hyderabad die Präsenz an anderen Standorten in Indien. Unter dem Strich dürfte die Anzahl an UBS-Stellen in dem Subkontinent in etwa unverändert bleiben, heisst es.

tp/to

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

09:42 Marktüberblick: Siemens Energy springt nach Zahlen
09:08 UBS Logo UBS KeyInvest: weekly-hits: Regenerative Energie - Voll im Wind / Swiss Life Holding - Personalrochade
08:59 SMI könnte Rekordfahrt fortsetzen
07:44 Europa mit Rückenwind
11.02.26 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’107.33 19.35 S0WBHU
Short 14’372.09 13.97 S7LBMU
Short 14’930.46 8.85 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’577.14 12.02.2026 14:03:30
Long 12’986.18 19.92 SGYBGU
Long 12’704.41 13.82 SCTBIU
Long 12’132.61 8.85 SZ8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Rheinmetall
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Sanofi-Aktie in Rot: Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze des Pharmakonzerns
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Allianz-Aktie mit Buy
Schindler-Aktie letztlich tiefer: Weniger Umsatz - Gewinn deutlich gesteigert
Amazon Aktie News: Amazon gibt am Nachmittag ab
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht
RENK Aktie News: RENK gewinnt am Donnerstagvormittag
Microsoft-Aktie fällt nach Quartalszahlen - Analysten bleiben bullish wegen KI

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
14:11 ROUNDUP: EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark
14:10 ROUNDUP/EuGH-Gutachten: Fehler bei Freigabe von EU-Geld für Ungarn
13:58 Energiekrise auf Kuba: Moskau berät mit Havanna über Hilfe
13:48 Weimer: Geben 310 Millionen für Film - so viel wie nie zuvor
13:47 Deutsche Börse-News: Tiefrote Wochen für Bitcoin
13:41 WDH/ROUNDUP/Chefwechsel bei Sanofi: Scheidende Merck-Lenkerin kommt
13:38 Ariane Group entwickelt ballistische Raketen
13:33 ROUNDUP 2: Klöckner mit israelischer Militärbegleitung im Gazastreifen
13:32 ROUNDUP 2/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa läuft - Viele Flüge gestrichen