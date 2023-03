UBS-Aktien und Swiss Re-Aktien legen zu: Swiss-Re-VRP Ermotti tritt zurück - Ernennung zum UBS-CEO

Vorletzten Sonntag erst hatten Bund und UBS angekündigt, dass der Branchenprimus die nach mehreren grossen Skandalen in starke Bedrängnis geratene Credit Suisse für 3 Milliarden Franken in UBS-Aktien übernimmt. Am Mittwoch folgte nun der nächste Coup: Die Bank holt Sergio Ermotti zurück an die Spitze. Der jetzige CEO Ralph Hamers erklärte sich bereit, "im Interesse des kombinierten Unternehmens, des Schweizer Finanzsektors und des Landes" zurückzutreten, wie er vor den Medien in Zürich sagte.

Der bald 63-jährige Tessiner Ermotti übernimmt das Ruder beim kombinierten Bankenriesen und startet bereits nächsten Mittwoch nach der ordentlichen UBS-Generalversammlung. Seinen Posten als Swiss Re-Präsident, den er nach seinem Rückzug aus dem operativen Bankengeschäft angenommen hatte, hängt er damit wieder an den Nagel.

UBS-Präsident Colm Kelleher begründete den Schritt mit den neuen Herausforderungen, die der Zusammenschluss mit sich bringe. Dabei betonte der Ire die enorm hohen Risiken bei der Integration beider Banken. Immerhin sei es die grösste Bankenfusion seit der Finanzkrise 2008. Kelleher ist erst seit einem Jahr UBS-Verwaltungsratspräsident. Zuvor war er 30 Jahre für die US-Investmentbank Morgan Stanley tätig.

Kein Job auf Zeit

"Ermotti ist der Richtige für den Job", sagte Kelleher. Dieser habe ja bereits einmal das Investment Banking verkleinert und für einen kulturellen Wandel innerhalb der Bank gesorgt. Die UBS fokussierte sich unter Ermotti auf die Vermögensverwaltung und positionierte sich nach der globalen Finanzkrise erfolgreich neu.

Ermotti selbst sagte: "Ich fühle mich geehrt, diese Transformation managen zu dürfen." Er habe nicht nein sagen können: Zum einen habe er sich verpflichtet gefühlt, die Aufgabe anzunehmen. Zum anderen wäre es für ihn ein Widerspruch gewesen abzulehnen, wo er doch daran glaube, dass es der richtige Schritt für die UBS sei. Ausserdem habe er schon immer bei solch einer Fusion dabei sein wollen.

"Jetzt wird ein weiteres wichtiges Kapital in der UBS-Geschichte geschrieben", sagte Ermotti. Für den Finanzplatz Schweiz sei es wichtig, eine stabile globale Grossbank zu haben. Er glaube eher an "too small to survive" (zu klein zum Überleben) als an "too big to fail". Und er wolle mit der Bank hier "als Gewinner" hervorgehen.

Traditionell war bei den Schweizer Grossbanken immer mindestens der CEO- oder der Präsidentenposten mit einem Schweizer besetzt. Mit dem Iren Kelleher als Präsident und dem Niederländer Hamers als Konzernchef war das bei der UBS erstmals nicht der Fall.

Wegen der CS-Akquisition mit staatlichen Garantien in Milliardenhöhe hilft es der Bank in der jetzigen Situation, einen gut bekannten Schweizer am Steuer zu haben. Ermotti dürfte auch ein Versuch sein, dieser politischen Dimension gerecht zu werden.

Ermotti der "bessere Pilot"

Ermottis Aufgabe ist es jetzt erst einmal, in den kommenden Monaten alles genau unter die Lupe zu nehmen. Es dürften keine überstürzten Entscheide getroffen werden, sagte er. So habe es sehr gute Leute sowohl bei der UBS als auch bei der CS, und er könne heute noch nicht sagen, ob es zu weiteren Veränderungen im Top-Management oder anderswo kommen werde. Er wolle vor allem unvoreingenommen an die Sache herangehen und das Beste für die Mitarbeiter herausholen - für die der UBS und der CS gleichermassen.

Den kürzeren zieht bei der ganzen Sache der jetzige CEO Ralph Hamers. Der Niederländer war erst vor zweieinhalb Jahren mit seiner Familie in die Schweiz gezogen. Und er liess am Mittwoch durchblicken, dass er durchaus erpicht darauf gewesen wäre, auch Chef der deutlich grösseren kombinierten Bank zu bleiben.

Auch Hamers wäre geeignet gewesen, sagte Kelleher. Aber der Verwaltungstrat habe entschieden, Ermotti sei der "bessere Pilot für die nächste Reise der UBS".

Am Markt kamen die News gut an. "Mit Ermotti holt die UBS einen ausgewiesenen Kenner der Bank und einen effektiven Vollstrecker für die erfolgreiche Fusion der beiden Banken an Bord", kommentierte etwa ZKB-Analyst Michael Klien.

UBS-Aktien legen nach Ermotti-Ernennung klar zu

Die Aktien der UBS sind am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die überraschende Ankündigung der UBS vom Morgen, wonach der frühere Konzernchef Sergio Ermotti die neue Superbank führen wird, kommt bei Investoren in ersten Einschätzungen gut an. Weniger Freude haben die Aktionäre der Swiss Re. Ermotti gibt nämlich das Amt als Präsident des Verwaltungsrates beim Rückversicherer ab.

Die UBS-Aktien legten in einem freundlichen Gesamtmarkt letztlich 3,72 Prozent auf 18,40 Franken zu. Die Titel hatten bereits am Vortag im Zuge einer allgemeinen Beruhigung im globalen Bankensektor 1,7 Prozent gewonnen, aktuell notiert das Papier deutlich über dem Stand von vor der Übernahme. Die Papiere der Swiss Re dagegen büssten am Mittwoch zeitweise 0,5 Prozent auf 91,82 Franken ein (Tagestief 91,52 Fr.), konnten aber im Anschluss ins Plus drehen und legten an der SIX zu Handelsschluss um 0,98 Prozent auf 93,14 Franken zu.

Die Rückkehr Ermottis zur UBS wird in Analystenkreisen positiv kommentiert: "Wir begrüssen die Ernennung und glauben, dass Ermotti die richtige Person für die herausfordernde Aufgabe ist", heisst es etwa bei Vontobel. Er habe die Bank bereits nach der globalen Finanzkrise erfolgreich transformiert.

Gemäss ZKB setzt die Bank mit diesem Führungswechsel ein klares Zeichen dafür, dass der Fokus auf der erfolgreichen Integration der Credit Suisse liege. Mit Ermotti hole die UBS einen "ausgewiesenen Kenner der Bank und einen effektiven Vollstrecker" an Bord. Die ZKB-Analysten sind insgesamt der Meinung, dass sich die Risiken für die UBS mit der Übernahme der CS zwar erhöhen, durch die potenziellen Vorteile der Fusion aber mehr als ausgeglichen werden.

Die künftige Zusammensetzung des Führungsteams bei der UBS sei in den Diskussionen der Investoren in der vergangenen Woche ein wichtiges Thema gewesen, kommentiert derweil Goldman Sachs. Die heutige Ankündigung sorge nun für mehr Klarheit und sei entsprechend positiv.

Ein weiterer Marktteilnehmer meinte, dass der CEO-Wechsel auf eine andere Ausrichtung der Prioritäten hindeute. Zur Hauptpriorität werde nun wohl die Integration der CS, während der bisherige Fokus auf organisches Wachstum und Digitalisierung an zweiter Stelle komme. Sergio Ermotti könnte laut dieser Einschätzung dabei die richtige Wahl als Restrukturierungsmanager sein, denn der scheidende CEO Ralph Hamers war vor allem auch wegen seiner Erfahrung und Kompetenz im Bereich Digitalisierung zur UBS geholt worden.

Die UBS hatte vor anderthalb Wochen angekündigt, die nach mehreren grossen Skandalen in starke Bedrängnis geratene Credit Suisse für 3 Milliarden Franken in UBS-Aktien zu übernehmen. Die Bank zahlt für 22,48 CS-Aktien 1 UBS-Aktie.

Pressestimmen zum neuen UBS-Chef Sergio Ermotti

Die Grossbank UBS wechselt weniger als zwei Wochen nach der Übernahme der Credit Suisse ihren Chef aus. Sergio Ermotti, bereits bis Herbst 2020 Konzernchef der UBS, soll die Fusion zum Gelingen bringen. Das sagen die Schweizer Medien dazu:

Handelszeitung:

"Sergio Ermottis Rückkehr zur UBS ist ein kluger und nötiger Entscheid. (...) Man kann sich eigentlich nur fragen, warum nicht von Beginn weg, im Zuge der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, so entschieden worden war. (...) Der Wechsel ist nicht deshalb zu begrüssen, weil Hamers die Bank schlecht geleitet hätte. Doch der jetzigen UBS-Spitze mit dem Iren Colm Kelleher und dem Niederländer Ralph Hamers fehlt in dieser für die Schweizer Wirtschaft so dramatischen Krise im Finanzsystem der nötige Rückhalt und die nötige Vertrautheit mit dem Land und seiner Politik. Beide sind erst seit kurzem hier. Das ist der vielleicht grösste Vorteil von Sergio Ermotti: Er kennt nicht nur die UBS aus seinen neun Jahren als CEO perfekt, er ist auch ein ausgesprochen politischer Mensch. Der Tessiner weiss, wie die Schweiz und seine Leute ticken, und hat sich immer wieder auch in politische Debatten eingemischt. Und man kennt ihn."

"Tages-Anzeiger":

"Der Wechsel an der Spitze zeigt, wie gross die Herausforderungen beim Bau der neuen Superbank sind: Das Übernahmeobjekt Credit Suisse kämpft gegen einen drastischen Vertrauensverlust. Die UBS riskiert, dass ihr Ruf in Mitleidenschaft gezogen wird. (...) Sergio Ermotti an die Spitze der neuen Megabank zu setzen, macht für die UBS-Führung Sinn. (...) Der Tessiner Ermotti kann besser in Bern vermitteln als der Niederländer Ralph Hamers. (...) Ob es ihm tatsächlich gelingt, Vertrauen in die neue Megabank zu schaffen, muss sich zeigen. Die Integration der Credit Suisse könnte sich als grösserer Brocken erweisen als die Neuausrichtung der UBS vor zehn Jahren."

"Cash.ch"

"Die UBS holt sich für die Übernahme der Credit Suisse mit Sergio Ermotti einen Veteranen zurück, der die Skepsis gegenüber der 'Monsterbank' zerstreuen soll. Es erinnert einiges an die Nomination von Oswald Grübel zum UBS-Chef 2009. (...) Viele Inland-Kunden werden (oder müssen) Alternativen suchen zu neuen Bank. Hinzu kommt, dass die erzwungene Übernahme der Credit Suisse im Ausland gehörig am Image von "Swiss Banking" gekratzt hat. (...) Ein Banker alten Stils mit Schweizer Pass kann dieses Vertrauen wieder herstellen. (...) In der Belegschaft der UBS ist überdies eine grosse Verunsicherung zu spüren. (...) Unter einem erfahrenen Banker wie Ermotti sind wichtige Mitarbeiter wohl eher zu halten als unter dem Holländer Ralph Hamers, der zwar viele Sympathien geniesst, aber weniger Krisen durchmachte als der neue Chef. (...) In solchen Phasen, und besonders in der Bankenbranche, greift man üblicherweise zu Veteranen mit Leistungsausweis, einem Mann, dem die Leute Vertrauen entgegenbringen. (...) Insofern ähnelt die Ernennung Ermottis zum neuen, alten UBS-Chef der Nominierung von Oswald Grübel zum CEO der gleichen Bank im Jahr 2009 inmitten der Finanzkrise. Grübel blieb zwei Jahre und führte die Bank aus dem ärgsten Schlamassel. Bis er selber über den internen Trader-Skandal Kweku Adoboli stolperte. Man wünscht Sergio Ermotti mehr Glück."

"Blick"

"Es ist das Comeback des Jahrzehnts: Sergio Ermotti (62), der letzte Schweizer Superbanker, kehrt zurück an die Spitze der neuen Superbank UBS. Das ist ein starkes Zeichen, denn jetzt muss es schnell gehen. Die UBS kann sich mit der Integration der Credit Suisse nicht allzu viel Zeit lassen, muss das Vertrauen aller Stakeholder gewinnen, alles dafür tun, dass die Übernahme der Krisenbank CS eine Erfolgsgeschichte werden kann. (...) Er hat nach der Finanzkrise die UBS schon einmal umgebaut und auf den Erfolgspfad zurückgeführt. Er hat die Investmentbank erfolgreich in den Dienst der Vermögensverwaltung gestellt, den Risikoappetit der angelsächsischen Banker gezügelt. (...) Allerdings steht der Erfolgsbanker Ermotti vor grossen Herausforderungen. Das Umfeld für die Rettung der UBS war ein ganz anderes, damals boomte die Wirtschaft dank der Milliarden der Notenbanken. Heute kriselt die globale Wirtschaft, den Banken weht nach den Zinserhöhungen ein eisiger Wind entgegen. (...) Sergio Ermotti ist trotz des Gegenwindes zuzutrauen, dass er die neue UBS zum Erfolg führt. Er ist erfahren, entschlossen und auch eitel genug, dass Scheitern für ihn keine Option ist."

