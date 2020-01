UBS-Aktien dank Reorganisation der Vermögensverwaltung klar fester

Zürich (awp) - Die Aktien der Grossbank UBS werden am Dienstag von den Neuigkeiten zur Reorganisation des Vermögensverwaltungsgeschäfts beflügelt. Die vom neuen UBS-Manager Iqbal Khan und Tom Naratil geführte UBS-Sparte teilt ihr EMEA-Geschäft in drei Einheiten auf und wird dabei bis zu 500 Arbeitsplätze abbauen.

Die UBS-Titel notieren kurz vor 10 Uhr um 2,4 Prozent im Plus bei 12,59 Franken. Das Handelsvolumen liegt mit 6,0 Millionen Titeln bereits bei fast der Hälfte eines durchschnittlichen Tagesvolumens (13,2 Millionen). Auch Credit Suisse können von der guten Stimmung profitieren und legen 2,2 Prozent zu. Der Gesamtmarkt zeigt sich derweil mit einem SMI-Anstieg um 0,7 Prozent freundlich.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) habe noch ein beträchtliches Aufholpotenzial, glauben die Analysten der Deutschen Bank. In den vergangenen beiden Jahren sei die UBS-Vermögensverwaltung vor allem vom Anstieg in Amerika getrieben worden.

Co-Präsident Iqbal Khan dürfte bei der UBS das gleiche "Drehbuch" verwenden wie bei seinem vorherigen Arbeitgeber Credit Suisse - namentlich ein stärkeres Wachstum der Darlehen an die Vermögensverwaltungskunden, Neugeldwachstum, sowie eine Verbesserung der Produktivität der Berater und Kostenkontrolle. Allerdings könnte sich der "Kulturwandel" laut den Analysten in der kurzen Frist auch zunächst negativ auswirken.

tp/uh