|Last-Minute-Brief
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21.09.2026 07:29:00
UBS-Aktie: Wirtschaftsverbände stellen sich gegen strengere Kapitalvorgaben
Führende Schweizer Wirtschaftsverbände machen vor dem Entscheid über die UBS-Regulierung Druck auf den Ständerat.
Die Verbände stellten sich sowohl gegen die vom Bundesrat vorgesehenen 100 Prozent hartes Kernkapital für ausländische Tochtergesellschaften als auch gegen einen Antrag für 90 Prozent. Sie unterstützten stattdessen den Kompromiss der zuständigen Ständeratskommission mit 50 Prozent hartem Kernkapital.
Zürich (awp)
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