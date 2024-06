UBS-Aktie verliert: UBS reduziert Beteilung an CS Securities in China

Die Grossbank verkauft einen Anteil von 36,01 Prozent an Credit Suisse Securities (CSS) in China an die Beijing State-owned Assets Management Co. (BSAM), heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Dafür soll die UBS 91,4 Millionen US-Dollar erhalten. 14,99 Prozent der 51-Prozent-Beteiligung verbleiben bei der Schweizer Bank.

CSS war 2008 als Joint Venture von der Credit Suisse und dem chinesischen Finanzdienstleister Founder Securities gegründet worden. Seit Juni 2020 hielt die CS einen Anteil von 51 Prozent und Founder Securities den Rest.

Mit der jetzt vereinbarten Transaktion verkauft Founder Securities ihren gesamten Anteil von 49 Prozent für 124 Millionen Dollar ebenfalls an BSAM. Damit wird der chinesische Staatsfonds insgesamt 85,01 Prozent halten.

China sei für die UBS ein Schlüsselmarkt, liess sich CEO Sergio Ermotti in der Mitteilung zitieren. Allerdings bedeute die Übernahme durch die Credit Suisse eine grössere Präsenz in dem Land, und man müsse bestimmte regulatorische Anforderungen erfüllen.

Bloomberg hatte vor knapp zwei Wochen berichtet, dass sich die UBS im Gespräch mit BSAM befinde.

Die Grossbank UBS hat für die Vermögensverwaltung im Nahen Osten zehn neue Mitarbeiter eingestellt. Dazu gehören unter anderem drei neue Leiter.

Bassel Al Zaouk sei kürzlich von der Deutschen Bank, wo er für das Geschäft in Saudi-Arabien zuständig war, zur UBS gestossen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Er werde von Riad aus nun das inländische Vermögensverwaltungsgeschäft der UBS in Saudi-Arabien ausbauen.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung werde zudem neu Ali Khunji Co-Head des Standorts in Bahrain und damit gemeinsam mit Khaled Salah verantwortlich sein. Ali Khunji werde sich auf den Ausbau des Wealth-Management-Geschäfts in Bahrain und der Ostprovinz konzentrieren, so die UBS. Er kommt den Angaben zufolge von HSBC, wo er die Vermögensverwaltung und das Personal Banking in Bahrain leitete.

Ausserdem soll Rana Al Emam ab dem 1. Juli 2024 die Verantwortung für den Ausbau des Geschäfts in Abu Dhabi übernehmen. Sie kommt ebenfalls von der HSBC, wo sie zuvor Leiterin des Private Banking in Abu Dhabi war.

Durch die Übernahme der Credit Suisse sei die UBS nun der führende Vermögensverwalter im Nahen Osten, so die Bank. Sie sei dort seit 60 Jahren tätig.

Die UPS-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 2,30 Prozent auf 26,75 CHF.

Zürich (awp)