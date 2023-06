UBS-Aktie verliert: Credit Suisse kommt bei Bermudas-Fall nach Berufungsurteil etwas weiter

Die Grossbank will nun auch das Urteil des Berufungsgerichts noch weiter ziehen. Die Credit Suisse war im Frühling 2022 auf den Bermudas zu einer Busse von mehr als 600 Millionen Dollar verurteilt worden.

Die Grossbank begrüsse den Entscheid des Berufungsgerichts, die vorinstanzliche Feststellung aufzuheben, wonach ihre Lebensversicherungsgesellschaft Credit Suisse Life Bermuda die Klägerin arglistig getäuscht haben soll, teilte die CS in einer Stellungnahme vom Freitagabend mit. Es sei aber enttäuschend, dass das Gericht den Argumenten der Versicherungstochter nicht gefolgt sei, dass diese ihren Vertrag mit ihrem Kunden nicht verletzt habe.

Berufung mit Nachdruck

"Das Berufungsurteil ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden, was Credit Suisse Life mit Nachdruck zu tun gedenkt", heisst es in der Stellungnahme der Grossbank weiter.

Im dem am Freitag veröffentlichten Urteil des Berufungsgerichtes auf den Bermudas, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt, heisst es, dass die Aufhebung der Klage wegen falscher Angaben keine Relevanz für die Gesamtklage habe, ausser möglicherweise bezüglich der Kosten. Die Vorinstanz hatte im Frühling 2022 die Credit Suisse, die mittlerweile in der UBS aufgegangen ist, zu einer Zahlung von insgesamt 607 Millionen Dollar verurteilt.

Ivanishvili selbst äusserte sich ebenfalls zum Urteil. Ein Sprecher des Milliardärs betonte am Sonntag, dass das Appellationsgericht "lediglich in einem Bereich die Begründung für die Entschädigung korrigiert" habe. Keinesfalls sei das Urteil "weitgehend aufgehoben" worden. Vielmehr müsse die Bank weiterhin über 600 Millionen als Entschädigung bezahlen.

"Dies ist das dritte Mal innerhalb von 15 Monaten, dass ein Gericht gegen die Credit Suisse entschieden hat", heisst es im Communiqué von Ivanishvilis Sprecher. Es sei "an der Zeit, dass die Credit Suisse die Verantwortung für die von ihren Mitarbeitern begangenen Straftaten übernimmt, die Urteile akzeptiert und den von den Gerichten zugesprochenen Schadenersatz in vollem Umfang zurückzahlt."

Kunde von Lescaudron

Der ehemalige Politiker und Milliardär Ivanishvili war Kunde des betrügerischen Genfer CS-Beraters Patrice Lescaudron und hatte hohe Summen seines Vermögens über die CS investiert. Lescaudron hatte spätestens ab 2011 reichen Kunden dreistellige Millionenbeträge aus dem vom ihm betreuten Vermögen abgezweigt - darunter von Ivanishvili. Das Gericht auf den Bermudas hatte der CS vorgeworfen, sie habe "keine oder unzureichende Massnahmen getroffen", um Lescaudrons "betrügerische Misswirtschaft" zu verhindern.

Nach dem Urteil auf den Bermudas war die CS im Mai 2023 auch von einem Gericht in Singapur zu Schadenersatzzahlungen an Ivanishvili von insgesamt 926 Millionen US-Dollar verurteilt worden. In den Urteilen der Gerichte von Singapur und der Bermudas gibt es allerdings Überlappungen, die laut sich auf mehr als 300 Millionen Dollar belaufen dürften.

Patrice Lescaudron war 2015 bei der Credit Suisse fristlos entlassen worden. 2018 wurde er in einem Strafverfahren in Genf zu fünf Jahren Gefängnis und zu einer Zahlung von 130 Millionen US-Dollar verurteilt. Im Sommer 2020 nahm er sich das Leben.

Im Schweizer Handel verlieren die UBS-Aktien zeitweise 1,30 Prozent auf 17,495 Franken.

Zürich (awp)