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Schlussstrich 02.05.2026 06:37:00

UBS-Aktie: US-Börsenaufsicht schliesst Millionen-Verfahren formell ab

UBS-Aktie: US-Börsenaufsicht schliesst Millionen-Verfahren formell ab

Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hat ein Verfahren gegen die UBS-Tochter UBS Financial Services Inc. formell abgeschlossen.

Nach Angaben der Behörde wurden geschädigte Anleger im Rahmen eines sogenannten "Fair Fund" vollständig aus einem Strafbetrag von 17,4 Mio US-Dollar entschädigt.

Ein verbliebener Restbetrag von rund 1'200 USD, der nicht mehr an Investoren verteilt werden kann, wird an das US-Finanzministerium überwiesen. Gleichzeitig wird der Fonds aufgelöst, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Verfügung der SEC hervorgeht.

Das zugrunde liegende Verfahren gegen die US-Gesellschaft der UBS geht auf das Jahr 2022 zurück.

jl

Washington (awp)

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UBS-Aktie: Was Analysten von UBS erwarten
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie mit Buy in neuer Analyse

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