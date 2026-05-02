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02.05.2026 06:37:00
UBS-Aktie: US-Börsenaufsicht schliesst Millionen-Verfahren formell ab
Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hat ein Verfahren gegen die UBS-Tochter UBS Financial Services Inc. formell abgeschlossen.
Ein verbliebener Restbetrag von rund 1'200 USD, der nicht mehr an Investoren verteilt werden kann, wird an das US-Finanzministerium überwiesen. Gleichzeitig wird der Fonds aufgelöst, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Verfügung der SEC hervorgeht.
Das zugrunde liegende Verfahren gegen die US-Gesellschaft der UBS geht auf das Jahr 2022 zurück.
jl
Washington (awp)
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