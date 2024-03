UBS-Aktie unter Druck: UBS-Rekordgewinn nicht so hoch wie gedacht - Ermotti verdiente zweistelligen Millionenbetrag - Schaffung von Wandlungskapital

Für neun Monate 2023 verdiente er 14,4 Millionen Franken.

Ermotti war per 1. April 2023 angetreten, um die Integration der übernommenen Credit Suisse zu leiten. Sein Vorgänger Ralph Hamers, der Ende März an Ermotti übergab, hatte im ganzen Jahr 2022 als CEO der Grossbank 12,6 Millionen Franken verdient.

Von den 14,4 Millionen für Ermotti machten 2,1 Millionen das Fixgehalt aus und 12,3 Millionen den variablen Teil des Lohns, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Die UBS sprach mit Blick auf letzteren von einer Performanceprämie.

Grössere Konzernleitung wegen Übernahme

An die gesamte Geschäftsleitung der grössten Schweizer Bank wurden 2023 insgesamt 140,3 Millionen ausbezahlt, im Vergleich zu 106,9 Millionen Franken im Jahr davor. Davon gingen 108,3 Millionen Franken auf Performanceprämien zurück nach 81,1 Millionen 2022.

Der Anstieg widerspiegle die angepasste Zusammensetzung der Konzernleitung zur Unterstützung der CS-Integration, inklusive 4 zusätzlicher Konzernleitungsmitglieder, erklärte die UBS. Ende 2023 hatte die Konzernleitung 15 Mitglieder.

"Die Vergütungsstruktur für alle Mitarbeitenden, einschliesslich der Konzernleitung, blieb trotz der Übernahme der Credit Suisse im Jahr 2023 weitgehend unverändert", heisst es von der UBS. Die finanziellen Auswirkungen durch die CS-Übernahme seien nicht berücksichtigt worden, weder die positiven noch die negativen.

Auch Verwaltungsrat mit mehr Aufgaben

Colm Kelleher, der seit April 2022 Verwaltungsratspräsident der UBS ist, erhält für sein zweites Jahr bis zur nächsten Generalversammlung am 24. April 4,7 Millionen Franken. Im ersten Jahr waren es 4,8 Millionen.

Der gesamte Verwaltungsrat aus zwölf Mitgliedern verdiente damit 2023 inklusive sogenannter Zuschussgebühren (subsidiary fees) 15,2 Millionen und damit deutlich mehr als 2022 mit 12,6 Millionen.

Nach der Übernahme der Credit Suisse wurden 2023 die Rollen bestimmter Mitglieder des Verwaltungsrats erweitert, um zusätzliche Aufgaben in den Verwaltungsräten wichtiger Tochtergesellschaften zu übernehmen, wie es hiess. Diese Ernennungen seien für eine starke Aufsicht über die Tochtergesellschaften in Übereinstimmung mit den Governance-Grundsätzen der UBS Group wichtig. Ausserdem erleichtere es die Integration der CS-Einheiten in die UBS.

Treueprämien wegen Unsicherheit

Ausserdem wurden 2023 auch sogenannte Retention Awards gezahlt. Dabei handelt es sich um Zahlungen an Mitarbeiter, um diese an das Unternehmen zu binden. Solche seien bei einer Übernahme üblich, um wichtige Schlüsselpositionen zu halten.

Insgesamt seien Retention Awards in der Höhe von 736 Millionen im Branchenvergleich für eine Integration dieser Grössenordnung eher gering, schrieb die UBS. Sie machten laut der Bank 3 Prozent der gesamten Personalkosten im Jahr 2023 aus.

Einen separaten Vergütungsbericht der Tochter Credit Suisse AG gibt es derweil nicht. Diese sei nun Teil der UBS Group. Tochtergesellschaften seien nicht zu einer separaten Berichterstattung verpflichtet, hiess es.

UBS-Gewinn in 2023 fällt etwas tiefer aus als zuvor ausgewiesen

Der Rekordgewinn der Grossbank UBS im Geschäftsjahr 2023 fällt doch nicht ganz so hoch aus, wie noch Anfang Februar auf Basis ungeprüfter Zahlen publiziert wurde. Neu wird der Reingewinn mit 27,8 Milliarden US-Dollar ausgewiesen.

Am 6. Februar hatte die UBS einen noch höheren Überschuss von 29,0 Milliarden Dollar publiziert. Den etwas tieferen Wert begründet die UBS in dem am Donnerstag publizierten Geschäftsbericht mit dem etwas tieferen negativen Goodwill, der ihr aus dem Kauf des Konkurrenten Credit Suisse zusteht.

Dieser fiel an, weil der Kaufpreis deutlich unter dem Buchwert der damals zweitgrössten Schweizer Grossbank lag. Neu wird der negative Goodwill mit noch 27,7 Milliarden Dollar um 1,2 Milliarden tiefer ausgewiesen.

Man habe die zum Erwerbszeitpunkt gemachten Schätzungen gemäss den Rechnungslegungsvorgaben "verfeinert", so die UBS hierzu. Das verwässerte Ergebnis je Aktie wird neu mit 8,45 US-Dollar ausgewiesen.

Das hat auch Auswirkungen auf die harte Kernkapitalquote der UBS per Ende 2023. Die sogenannte CET1-Kapitalquote liegt neu bei 14,4 Prozent nach noch Anfang Februar ausgewiesenen 14,5 Prozent.

UBS-Verwaltungsrat beantragt Schaffung von Wandlungskapital für AT1-Anleihen

Die Grossbank UBS will die Emission von AT1-Anleihen vereinfachen. Dazu beantragt sie der Generalversammlung die Schaffung von Wandlungskapital. Damit kann AT1-Kapital bei einem Notereignis in Aktien gewandelt werden statt vollständig abgeschrieben zu werden.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung am 24. April 2024 die Schaffung von Wandlungskapital in Höhe von maximal 70 Millionen US-Dollar, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Einladung hervorgeht. Das entspreche maximal 700 Millionen Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,10 Dollar. Das neu zu schaffende Wandlungskapital entspricht den Angaben zufolge rund 20 Prozent des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals.

Durch die geplante Statutenänderung könne sich das Aktienkapital durch die Ausgabe der Aktien um höchstens diese 70 Millionen erhöhen, bei Eintritt eines oder mehrerer auslösender Ereignisse. Dann erfolgt die obligatorische Wandlung von Ansprüchen aus Finanzmarktinstrumenten mit bedingten Wandlungseigenschaften, um eine Insolvenz zu verhindern.

Flexibel weiteres AT1-Kapital schaffen

Nach der Übernahme der Credit Suisse steigt wegen der grösseren Bilanz der UBS und wegen des grösseren Marktanteils in der Schweiz auch der Bedarf an Going-Concern und TLAC (Vorgabe für Kapital- und Verlustabsorptionsfähigkeit einer systemrelevanten Bank). Diese Anforderungen können sowohl mit hartem Kernkapital ("CET1") als auch bis zu einem gewissen Grad mit verlustabsorbierenden zusätzlichen Kernkapitalinstrumenten ("AT1") erfüllt werden.

Die UBS plant bis 2029 eine Going-Concern-Kapitalquote von rund 18 Prozent aufzubauen, während sie die harte Kernkapitalquote CET1 bei rund 14 Prozent halten will. Teilweise soll das eben mit einem fortlaufenden Aufbau von AT1-Kapital erfüllt werden, heisst es in der Erläuterung zum Antrag des Verwaltungsrats an die Aktionäre.

Sollte der Antrag von der GV angenommen werden, will der Verwaltungsrat von den bis zu 700 Millionen Aktien jeweils rund 78 Millionen Aktien für die beiden im November 2023 ausgegebenen Tranchen von AT1-Anleihen in Höhe von je 1,75 Milliarden Dollar reservieren sowie rund 41 Millionen Aktien für die im Februar 2024 ausgegebenen AT1-Anleihen in Höhe von 1 Milliarde Dollar und rund 20 Millionen Aktien für die im Februar 2024 ausgegebenen AT1-Anleihen in Höhe von 650 Millionen Singapur-Dollar reservieren.

Flexibilität bewahren

Die verbleibenden Aktien sollen den mittelfristigen AT1-Bedarf decken. So entstehe Flexibilität für die Höhe und den Zeitpunkt künftiger AT1-Emissionen.

Der Verwaltungsrat beantragt ausserdem, unter bestimmten Voraussetzungen das "Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre" für künftig auszugebende Finanzinstrumente mit bedingter Wandlungseigenschaft auszuschliessen, wie es weiter heisst. Damit könne man grosse Tranchen von AT1-Instrumenten am Kapitalmarkt rechtzeitig platzieren.

UBS-Rückstellungen für Rechtsfälle steigen im Laufe von 2023 um die Hälfte

Die UBS hat ihre Rückstellungen für Rechtsfälle im Laufe des Jahres 2023 um mehr als die Hälfte erhöht. Laut dem am Donnerstag publizierten Geschäftsbericht lagen diese per Ende 2023 bei 4,02 Milliarden US-Dollar.

Anfang 2023 hatte die UBS noch Rückstellungen in Höhe von 2,59 Milliarden Dollar für Rechtsstreitigkeiten, regulatorische Angelegenheiten und Eventualverbindlichkeiten ausgewiesen. Im Vergleich zum dritten Quartal ist die Zahl jedoch unverändert geblieben.

Nach "Notübernahme" der kleineren Rivalin Credit Suisse im März 2023 hatte die UBS angefangen, die mit dem CS-Kauf angesammelten Rechtsfälle in einem relativ hohen Tempo abzuarbeiten.

So hatte die Bank zuletzt etwa letzten Herbst noch vor Prozessbeginn in London eine aussergerichtliche Einigung mit der Republik Mosambik erreicht. Im sogenannten "Thunfisch-Anleihen"-Skandal hatte der afrikanische Staat eine Milliardenklage gegen die CS angestrengt.

CS-Altlasten belasten

Davor hatte sich die Bank im Fall Archegos mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma geeinigt. Eher ein Nebenschauplatz war der mit einem Vergleich beigelegte Streit mit dem Zürcher Finanzplatzblog "Inside Paradeplatz".

Gleichwohl wird die UBS wird noch eine Weile mit den CS-Altlasten beschäftigt sein. Noch nicht endgültig abgeschlossen ist etwa die Auseinandersetzung mit dem georgischen Milliardär Bidzina Ivanishvili wegen eines betrügerischen CS-Beraters am Standort Genf.

Gleichzeitig laufen verschiedene Klagen im Zusammenhang mit der "verordneten" CS-Übernahme. Sei es, wegen des tiefen Kaufpreises, sei es wegen der Wertloserklärung von AT1-Anleihen der Credit Suisse im Wert von 16 Milliarden Franken.

Im Schweizer Handel zeigen sich UBS-Aktien zeitweise 1,52 Prozent tiefer bei 27,82 Franken.

