UBS-Aktie und CS-Aktie: UBS will Quartalsergebnisse wegen Credit Suisse-Übernahme offenbar nach hinten schieben

Führungskräfte der Bank erwägten, die eigentlich am 25. Juli geplante Veröffentlichung der Geschäftszahlen auf Ende August zu verschieben, schrieb die "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Denn die Bank habe mit der finanziellen und politischen Komplexität der Rettung der Credit Suisse zu kämpfen, so die nicht genannten Quellen. Mit der Verzögerung der Publikation wolle sich die Bank mehr Zeit verschaffen, um den Anlegern unter anderem auch ein Update über die Pläne für das Inlandgeschäft der übernommenen Credit Suisse zu geben, heisst es in dem Artikel.

Nebst der laufenden politischen Diskussion über das Inlandgeschäft und die Rolle des Bundes bei der Notübernahme der CS durch die UBS seien noch weitere Faktoren für die angepeilte Verschiebung des Quartalsresultates verantwortlich. So habe das Finanzteam der UBS Schwierigkeiten, die Rechnungssysteme der beiden Banken zusammenzuführen. Denn sie folgten unterschiedlichen Standards: Während die UBS die International Financial Reporting Standards (IFRS) anwende, kämen bei der CS die in den USA üblichen Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) zum Einsatz.

Die UBS äusserte sich gegenüber der FT nicht zu der möglichen Verschiebung ihrer Ergebnisse.

tv/

Zürich (awp)