UBS-Aktie und CS-Aktie stabil: US-Kreditkommitee sieht in Credit Suisse-Übernahme durch UBS kein "kreditauslösendes Konkursereignis"

Das entschied das CDDC in der Nacht zum Dienstag.

Dem Komitee war die Frage vorgelegt worden, ob mit der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS im März ein Konkursereignis eingetreten sei. Dies wurde nun durch das CDDC verneint. Wäre es zu einem positiven Entscheid gekommen, hätte dies Auszahlungen auf alle Swaps ausgelöst, die an Schulden der Credit Suisse gebunden sind.

Bereits wenige Tage zuvor hatte das CDCC entschieden, dass die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) angeordnete Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse keine Auszahlung der Ausfallversicherung (CDS) auslösen werde. Es handle sich nicht um ein sogenanntes "Kreditereignis mit staatlicher Beteiligung", hiess es in der vergangenen Woche.

Im Rahmen der am 19. März verfügten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS waren AT1-Anleihen im Wert von rund 16 Milliarden Franken durch die Schweizer Aufsichtsbehörden für wertlos erklärt worden. Seither türmen sich auch beim Schweizer Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Klagen von mehr als 1000 Obligationären. Das Urteil des CDDC hat zwar keine juristischen Konsequenzen, könnte den Klägern aber für ihre Begehren Argumente liefern.

Derzeit rund 2500 Beschwerdeführende wegen CS-Anleihenausfall

Die Wertloserklärung der AT1-Anleihen der Credit Suisse durch die Finanzmarktaufsicht Finma im Rahmen der Notrettung der Grossbank hat zu Beschwerden im Namen von Tausenden von Besitzern solcher Bonds geführt. Beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen sind bis anhin rund 230 Beschwerden im Namen von insgesamt 2500 Beschwerdeführenden eingegangen.

Bei einem grossen Teil der eingegangenen Beschwerden handle es sich um Sammelbeschwerden, die teilweise mehrere hundert Beschwerdeführende umfassten, sagte ein Sprecher des Bundesverwaltungsgerichts am Dienstag auf AWP-Anfrage zu einer entsprechenden Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Alleine die international tätige Kanzlei Quinn Emanuel hatte Anfang Monat erklärt, dass sie mehr als 1000 Anleihengläubiger vertrete. Welches Volumen an AT1-Anleihen die Beschwerdeführer verträten, konnte der Sprecher nicht sagen.

Die Finma hatte in einer Verfügung vom 19. März die Credit Suisse angewiesen, im Rahmen der Notübernahme der angeschlagenen Bank durch die UBS die hoch verzinsten AT1-Anleihen im Gesamtwert rund 16 Milliarden Franken vollständig abzuschreiben und zu löschen. Mit der Hilfestellung der öffentlichen Hand sei ein auslösendes Ereignis ("Viability Event") eingetreten, das ein solches Vorgehen rechtfertige. In ihrer Verfügung, die inzwischen in mehreren Medien publiziert wurde, verweist die Behörde dabei insbesondere auf die Inanspruchnahme von Liquiditätshilfe-Darlehen mit Ausfallgarantie des Bundes durch die CS.

Die Beschwerdeführer stellen sich dagegen auf den Standpunkt, dass die Abschreibung der Anleihen nicht erforderlich gewesen sei. Denn die CS habe die regulatorischen Kapitalanforderungen jederzeit erfüllt. Ihre Mandaten seien entsprechend "unrechtmässig ihrer Eigentumsrechte beraubt worden", erklärte etwa die Kanzlei Quinn Emanuel im April in einer Medienmitteilung.

Anwaltskanzleien aus Asien haben derweil angekündigt, gegen die Abschreibung der Anleihen ein internationales Schiedsverfahren einzureichen. Sie argumentieren dabei mit einer Verletzung des Investitionsschutzabkommen zwischen der Schweiz und ihrem Land.

Bankenexperte sieht inkonsistentes Verhalten der Behörden bei CS-Rettung

Die Schweizer Behörden haben sich bei der Rettung der Credit Suisse laut Wirtschaftsprofessor Martin Hellwig ungeschickt und inkonsistent verhalten. Unverständlich sei etwa, weshalb man die CS-Aktionäre geschont habe, sagte der deutsche Bankenexperte in einem Interview. Er gibt sich zudem überzeugt, dass das Scheitern der CS mit deutlich mehr Eigenkapital hätte verhindert werden können.

Bei einem "Bank-Run" wie bei der CS tauche immer wieder der "Mythos" auf, dass es sich "bloss um ein Liquiditätsproblem" handle, sagte Hellwig in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview mit der "Handelszeitung". Das möge vordergründig auch stimmen. Dass ein Run aus heiterem Himmel und ohne tieferen Grund komme, sei aber realitätsfremd. "Meine Interpretation des CS-Kollapses ist, dass die Einleger beunruhigt waren, dass die Bank auf dem Weg war, insolvent zu werden."

Auch ein Solvenzproblem

Auch das Verhalten der Finanzmarktaufsicht Finma oder der Bundesrätin Karin Keller-Sutter sei "zweideutig und inkonsistent" gewesen: Diese hätten damals erklärt, man habe die für insolvente Banken vorgesehenen Sanierungs- und Abwicklungsverfahren nicht anwenden können, weil es einen Vertrauensverlust und ein "schreckliches Liquiditätsproblem" gab.

"Aber wenn es ein reines Liquiditätsproblem war, was war dann die Grundlage für die vollständige Entwertung der AT-1-Anleihen?", so Hellwig. Und warum brauche man die 9 Milliarden Staatsgarantie für Verluste über 5 Milliarden? "Die Verlustbeteiligung der Gläubiger und der Steuerzahler war nur nötig, wenn man davon ausging, dass es ein Solvenzproblem gebe."

Für die Lösung der Zwangsübernahme der angeschlagenen Grossbank durch die UBS habe er zwar grosses Verständnis, allerdings nicht dafür, dass man die Aktionäre geschont habe, so der Bankenexperte. Er frage sich im Übrigen auch, warum der Bund nur an überraschenden Verlusten beteiligt werde und nicht auch an "überraschenden Gewinnen".

Implizite Staatsgarantien

Dass eine Sanierung oder Abwicklung einer international tätigen Grossbank wie der CS gemäss der "Too-big-to-Fail-Regulierung" nicht funktioniere, davon habe man ausgehen müssen, so Hellwig. So sähen die Pläne etwa vor, dass eine einzige Instanz für die Abwicklung zuständig sei. "Aber dass das politisch funktioniert, ist eine Illusion." So werde es die USA nie zulassen, dass eine europäische Behörde für die Sanierung und Abwicklung einer US-Tochter zuständig sei.

Für den Ökonom gibt es weiterhin bei den Grossbanken zu viel implizite Staatsgarantien, die die Haftung ausschalten. Diese liessen sich einzig über deutlich höhere Eigenkapitalvorschriften ausschalten: "Die relevante Quote muss das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme sein - 20 bis 30 Prozent sind angemessen." Beginne die Bank zu "zocken", sollte es gar noch mehr sein. Zum Vergleich: Die UBS wies per Ende 2022 eine "Leverage Ratio" von 4,4 Prozent aus.

Die CS-Papiere steigen an der SIX zeitweise um 0,28 Prozent auf 0,801 Franken. Die UBS-Aktien verlieren daneben stellenweise 0,11 Prozent auf 18,06 Franken.

Zürich (awp)