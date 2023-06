UBS-Aktie und CS-Aktie fester: UBS plant Verkauf des chinesischen CS-Aktienhandelsgeschäft - Vertrag mit Bund zur Verlustgarantie

Die UBS , welche die CS am Montag offiziell übernehmen wird, betreibe im Reich der Mitte bereits ein eigenes Aktienhandelsgeschäft, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters in einem Bericht vom Freitag. Ein Unternehmen dürfe aber nicht zwei Lizenzen halten.

Zeitweise habe Citigroup ein Kaufinteresse an dem CS-Geschäft signalisiert, schreibt Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Offenbar habe die US-Bank aber nun entschieden, ihr Geschäft in China stattdessen "organisch" zu erweitern.

Credit Suisse besitzt laut dem Bericht 51 Prozent an dem chinesischen Joint Venture "Credit Suisse Securities". Die Schweizer Grossbank habe im vergangenen Jahr vereinbart, den Anteil des Joint Venture-Partners Founder Securities zu übernehmen. Allerdings stehe die Zustimmung der chinesischen Behörden noch aus. Weder UBS noch CS wollten den Bericht gegenüber Reuters kommentieren.

UBS und Bund schliessen Vertrag zur Verlustgarantie

Die Grossbank UBS und der Bund haben den Vertrag zur Verlustgarantie aus der Credit Suisse-Notübernahme unter Dach gebracht. Die Unterzeichnung des Vertrags erfolgte am Freitag, wie das Eidgenössische Finanzdepartement und die UBS gleichentags mitteilten.

Der Vertrag tritt laut den Angaben mit dem Vollzug der Übernahme der Credit Suisse in Kraft, also voraussichtlich bereits am kommenden Montag (12.6.). Die Verlustgarantie durch den Bund war bereits bei der Ankündigung der CS-Übernahme am 19. März bekanntgegeben worden.

Mit der CS übernehme die UBS auch ein Portfolio an Aktiven, das nicht zum Kerngeschäft der Bank passe und sich nicht in das Geschäfts- und Risikoprofil einfügen lasse, begründet das EFD die Vereinbarung in ihrer Mitteilung. Der Bund habe sich am 19. März darum bereit erklärt, einen Teil der allfälligen Verluste aus der Verwertung dieser Aktiven mitzutragen. Der Garantievertrag decke etwa drei Prozent der gesamten Aktiven der fusionierten Bank.

Im Detail trägt die UBS die ersten potenziellen Verluste in der Höhe von 5 Milliarden Franken aus einem designierten Portfolio von "schwierig zu bewertenden Aktiven" (Non-Core-Assets) der Credit Suisse. Der Bund trägt dann die nächsten 9 Milliarden an potenziellen realisierten Verlusten.

Die UBS ist zudem verpflichtet, eine separate Organisationseinheit zu schaffen und einen Aufsichtsausschuss einzurichten, um dem Bund quartalsweise Bericht zu erstatten. Oberstes Ziel sei, die finanziellen und juristischen Risiken für den Bund respektive die Steuerzahlenden möglichst klein zu halten.

Der Bund hat mit dem jetzt unterzeichneten Vertrag überdies umfassende Informations- und Prüfungsrechte. Und die Bank muss den Hauptsitz in der Schweiz behalten.

Verlustminimierung

Die UBS ihrerseits will die "Non-Core-Assets" laut Mitteilung "umsichtig" verwalten. Mögliche Verluste sollen minimiert und Erträge aus Veräusserungen maximiert werden.

Die Grossbank wird auch die anfänglichen und laufenden externen Kosten des Bundes und der Finanzmarktaufsicht für den Vertrag übernehmen. Diese setzten sich laut dem Bund zusammen aus einer Vertragsabschlussgebühr (initial set-up fee) in der Höhe von 40 Millionen Franken und einer jährlichen Aufrechterhaltungsgebühr von 0,4 Prozent auf 9 Milliarden Franken (36 Mio. p.a.) u.a. zur Deckung der Beratungskosten des Bundes.

Dazu kommt noch eine Risikoprämie zwischen 0 und 4 Prozent auf dem Betrag von 9 Milliarden Franken in Abhängigkeit der bereits realisierten und noch zu erwartenden Verluste. Je grösser diese Verluste, desto höher die jeweilige Risikoprämie, die erst bei einer allfälligen Inanspruchnahme der Garantie zu zahlen ist.

Der Vertrag bleibt nach Angaben der UBS so lange gültig, bis sämtliche durch die Garantie abgedeckten Vermögenswerte veräussert worden sind. Oder bis die UBS von ihrem Recht Gebrauch mache, den Vertrag aufzulösen.

Der Bund teilte weiter mit, dass die Credit Suisse per Ende Mai hat die von ihr bezogenen Beträge (Garantien) aus dem sogenannten Public Liquidity Backstop vollständig an die Schweizerische Nationalbank zurückbezahlt hat. Aus der entsprechenden Garantie seien dem Bund somit bisher keine Verluste entstanden. Im Gegenteil: Er konnte damit per Ende Mai 111 Millionen an Einnahmen generieren.

An der SIX steigt die UBS-Aktie zeitweise 0,14 Prozent auf 18,28 Franken. Auch die CS-Papiere notieren etwas fester und gewinnen stellenweise 0,27 Prozent auf 0,8124 Franken.

Zürich/Peking (awp) /

Zürich (awp)