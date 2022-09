UBS-Aktie und Credit Suisse-Aktie verlieren: UBS und CS zahlen Millionenbusse in USA - Auch CFTC büsst UBS und CS

Sie gehören zu einer Gruppe von insgesamt 16 Wall Street-Firmen, gegen welche die US-Börsenaufsicht SEC Anklage wegen Fehlverhaltens bei der Aufbewahrung von elektronischer Kommunikation erhoben hat. Die Firmen hätten die Fehler zugegeben und zahlten nun insgesamt eine Busse von über 1,1 Milliarden Dollar, teilte die SEC am Dienstagabend mit.

Die betroffenen Firmen hätten es über einen langen Zeitraum versäumt, die elektronische Kommunikation aufzubewahren, die über persönliche Geräte der Mitarbeitenden erfolgte, heisst es in der Mitteilung der US-Behörde. Die Firmen hätten eingeräumt, dass ihr Verhalten gegen die Wertpapiergesetzgebung verstosse und hätten sich neben der Bussenzahlung auch begonnen, ihre Compliance-Richtlinien- und Verfahren zu verbessern.

Neben den beiden Schweizer Grossbanken gehören auch die britische Barclays, die Deutsche Bank sowie die Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und Morgen Stanley zu der Gruppe von Banken, die je eine Strafzahlung von 125 Millionen Dollar leisten. Die Institute Jefferies und Nomura bezahlen je 50 Millionen und Cantor Fitzgerald 10 Millionen.

Die Mitarbeitenden der gebüssten Firmen hätten von 2018 bis 2021 "routinemässig" über geschäftliche Angelegenheiten mithilfe von Messaging-Anwendungen auf ihren persönlichen Geräten kommuniziert. Die Firmen hätten die überwiegende Mehrheit dieser Kommunikation nicht aufbewahrt, was einen Verstoss gegen die US-Wertpapiergesetze darstelle.

Die Firmen hätten aber mit der Untersuchung kooperiert, indem sie die Kommunikation von den persönlichen Geräten einer Stichprobe von Mitarbeitenden sammelten, so die SEC. Zu diesen Mitarbeitenden hätten leitende und untergeordnete Investmentbanker sowie Händler von Anleihen und Aktien gehört.

Auch CFTC büsst UBS und CS wegen Messenger-Diensten

Ungeregelte Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp kommt eine Reihe grosser Banken und Finanzfirmen in den USA teuer zu stehen. Auch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) büsst elf Institute mit insgesamt 710 Million US-Dollar.

Die Busse für die beiden Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse beläuft sich auf jeweils 75 Millionen Dollar, teilte die CFTC am späten Dienstagabend mit. Den höchsten Betrag muss die Bank of America mit 100 Millionen entrichten, auf Cantor Fitzgerald entfallen am anderen Ende 6 Millionen.

Die CFTC reguliert die Future- und Optionsmärkte in den USA. Diese wirft den Finanzhäusern vor, deren Swap - und Futures-Händler hätten sich über Messenger-Apps zu geschäftlichen Angelegenheiten ausgetauscht. Das sei ein schwerwiegender Regelverstoss, da die Unternehmen die Kommunikation in den verschlüsselten Diensten nicht wie vorgeschrieben archivieren konnten.

In der gleichen Sache hatte die US-Börsenaufsicht SEC ebenfalls am Vorabend Bussen ausgesprochen. Insgesamt 16 Unternehmen müssen gut 1,1 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Auf UBS und Credit Suisse entfallen jeweils 125 Millionen.

Die Credit Suisse-Aktie verliert am Mittwoch an der SWX zeitweise 4,84 Prozent auf 3,77 Franken, während es für die UBS-Aktie um 2,33 Prozent auf 14,19 Franken runter geht.

Washington (awp)