UBS-Aktie: UBS verschiebt Kapitalerhöhung für Immobilienfonds

Grund sei die aktuell erhöhte Volatilität am kotierten Schweizer Immobilienmarkt, wie das UBS Fund Management am Dienstag mitteilte.

Die Fondsleitung verfolge die Entwicklungen an den Kapitalmärkten aufmerksam und werde zu einem späteren Zeitpunkt über die Durchführung einer möglichen Kapitalerhöhung für UBS Direct Urban entscheiden, heisst es in der Mitteilung. Die Ende August angekündigte Kapitalerhöhung in der Grössenordnung von rund 73 Millionen Franken hätte Ende Oktober oder Anfang November 2022 stattfinden sollen.

Zürich (awp)