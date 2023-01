UBS-Aktie: UBS steigert Quartalsgewinn und übertrifft Markterwartung deutlich - Optimistischer Ausblick

Insgesamt haben Kunden der Bank im vergangenen Jahr rund 60 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern zur Verwaltung anvertraut.

Der Konzerngewinn erreichte im Schlussquartal 1,65 Milliarden Dollar, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Das waren 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern erzielte die UBS einen Gewinn von 1,94 Milliarden Dollar, was einem Plus von 12 Prozent entspricht. Im Vorjahr war das Ergebnis allerdings wegen zusätzlicher Rückstellungen für den Steuerfall in Frankreich deutlich gedrückt.

Die Schätzungen von Analysten gemäss AWP-Konsens wurden aber deutlich übertroffen.

Im Gesamtjahr blieb damit ein Gewinn von 7,63 Milliarden. Die Aktionäre erhalten eine um 10 Prozent höhere Dividende von 0,55 Dollar. Das hatte die Grossbank bereits vor einigen Monaten so in Aussicht gestellt.

Ausserdem will die UBS 2023 eigene Aktien im Wert von über 5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Im vergangenen Jahr 2022 hatte die Bank Aktienrückkäufe über 5,6 Milliarden getätigt.

Vermögen wieder näher an 4 Bio

2022 zog der grösste Vermögensverwalter der Welt derweil so genannte gebührengenerierende Netto-Neugelder in der Höhe von 60 Milliarden Dollar an, davon allein im vierten Quartal gut 23 Milliarden. Die verwalteten Vermögen gingen im Quartalsvergleich nicht mehr weiter zurück: Im Zuge der Erholung an den Finanzmärkten stiegen die verwalteten Vermögen per Ende Dezember wieder auf 3,96 Milliarden - nach 3,71 Billionen Ende September. Ende 2021 hatten sie aber noch bei 4,60 Milliarden gelegen.

CEO Ralph Hamers zeigte sich in der Mitteilung mit den Ergebnissen zufrieden: In einem schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld seien solide Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal erzielt worden. "Unsere Performance zeigt, dass unsere Strategie richtig ist." Man habe auch die Kosteneinsparungen planmässig vorangetrieben und in Wachstum investiert.

Auch im Ausblick auf das laufende Jahr 2023 zeigt sich der Konzernchef zuversichtlich: "Wir starten aus einer Position der Stärke ins Jahr 2023." Dabei verfolge die UBS nach wie vor eine progressive Dividendenausschüttung.

Erträge im Q1 dürften durch saisonale Faktoren positiv beeinflusst werden

Die UBS gibt sich vorsichtig optimistisch für das laufende Jahr 2023. "Obwohl die makroökonomische und geopolitische Lage weiterhin unsicher ist, gehen wir davon aus, dass unsere Erträge im ersten Quartal 2023 durch saisonale Faktoren, wie z.B. eine höhere Kundenaktivität im Vergleich zum vierten Quartal 2022, positiv beeinflusst werden", heisst es in dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht zum Ausblick.

Niedrigere Bewertungen von Vermögenswerten würden sich allerdings voraussichtlich negativ auf den wiederkehrenden Nettoertrag auswirken und eine schwache Kundenstimmung könnte Auswirkungen auf den Netto-Neugeldzufluss in Asset-Gathering-Geschäft haben, heisst es weiter. Man gehe jedoch davon aus, dass sich höhere Zinssätze positiv auf das Zinsergebnis auswirken werden, insbesondere für den Schweizer Franken und den Euro.

Und die Lockerung der Covid19-bedingten Beschränkungen im asiatisch-pazifischen Raum werde vermutlich zu einer allgemein positiveren Stimmung in dieser Region beitragen, was sich im Laufe der Zeit in einer höheren Kundenaktivität niederschlagen sollte.

Zusammenfassend sagte Konzernchef Ralph Hamers zum Ausblick: "Wir starten aus einer Position der Stärke ins Jahr 2023." Dank der Widerstandsfähigkeit des operativen Geschäfts, der Kapitalkraft und der Kapitalgenerierung sei die UBS "ausgezeichnet aufgestellt", um die Kunden zu betreuen, Wachstum zu finanzieren und "solide Kapitalrenditen für unsere Aktionäre" zu erzielen.

UBS baut Rückstellungen für Rechtsfälle im vierten Quartal etwas ab

Weiterhin hohe Rückstellungen für offene Rechtsfälle stehen bei der Bank weiter in den Büchern. Im vierten Quartal sind diese zum Vorquartal allerdings um 92 Millionen Dollar gesunken.

Per Ende 2022 wies die Grossbank noch Rückstellungen für Rechtsfälle, regulatorische und "ähnliche" Angelegenheiten in Höhe von rund 2,59 Milliarden Dollar aus, wie dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Zum Ende des dritten Quartals hatten die Summe noch bei knapp 2,68 Milliarden gelegen.

Die Bank verwendete im vergangenen Quartal laut dem Geschäftsbericht Rückstellungen in Höhe von 263 Millionen für den dafür vorgesehen Zweck und löste weitere Rückstellungen in Höhe von 38 Millionen Dollar auf. Neu gebildet wurden im Schlussquartal noch 88 Millionen an Rückstellungen, allerdings wirkte sich unter anderem die Wechselkursentwicklung ungünstig auf die Position auf.

Offener Frankreich-Prozess

Weiterhin betrifft fast die Hälfte der Rückstellungen den Steuerstreit in Frankreich. Für den Prozess im westlichen Nachbarland hat die UBS unverändert rund 1,1 Milliarden Euro respektive rund 1,2 Milliarden Dollar zurückgestellt. Die UBS war im Dezember 2021 in zweiter Instanz in Paris wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Die Grossbank ging auch gegen dieses Urteil in Berufung.

Das französische Berufungsgericht hatte die Einziehung von Geldern und Entschädigungszahlungen an den französischen Staat in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Euro verlangt, dies zusätzlich zu einer Busse von 3,75 Millionen Euro. Die Busse und die Geldeinziehung seien während der Dauer der Berufung suspendiert, heisst es im Geschäftsbericht.

Die breite Spanne möglicher Ausgänge des Verfahrens sorge für eine hohe Unsicherheit, heisst es weiter. Die Rückstellungssumme widerspiegle jedoch die beste Schätzung möglicher finanzieller Auswirkungen.

Finanzkrise und Madoff

Weitere Rückstellungen der Grossbank betreffen Klagen wegen dem Verkauf von hypothekenbesicherten Wertpapieren (Residential Mortgage-backed Securities RMBS) in der Zeit der Finanzkrise. Das US-Justizministerium hatte noch im November 2018 im Bundesstaats New York eine Zivilklage gegen die Schweizer Grossbank eingereicht, in der es nicht spezifizierte Entschädigungen fordert. Einen Antrag der UBS auf Abweisung der Klage lehnte das Gericht im Dezember 2019 ab.

Dazu kommen diverse Verfahren im Zusammenhang mit mittlerweile verstorbenen Anlagebetrüger Bernard Madoff, wo die Rolle der UBS von mehreren Aufsichtsbehörden untersucht wird. Offen sind weiterhin auch noch Verfahren um den Verkauf von öffentlichen Anleihen des Inselstaates Puerto Rico, aber auch Untersuchungen um Manipulationen der Libor-Sätze und im Devisenhandel. Weitere Rückstellungen betreffen den Streit um die Rückerstattung von Retrozessionen an Schweizer Kunden.

