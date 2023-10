UBS-Aktie: UBS legt Verwaltungsräte von UBS Schweiz und CS Schweiz zusammen - wohl neue Abbauwelle bei CS geplant

Der Schritt erfolgt laut einer Mitteilung im Rahmen der vollständigen Integration des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse in die UBS . Zum Präsidenten des neuen zusammengelegten Gremiums ist Roger von Mentlen ernannt worden.

Die Zusammenlegung solle eine eng abgestimmte Aufsicht im Hinblick auf die Integration der beiden Schweizer Banken erlauben, teilte die UBS am Freitag mit. Die Grossbank hatte Ende August bekanntgegeben, das Schweizer Geschäft der übernommenen Credit Suisse vollständig in ihr bestehendes Geschäft zu integrieren. Bis zur rechtlichen Fusion, die weiter für 2024 erwartet wird, werden beide Banken aber noch durch ihre jeweilige Geschäftsleitung geführt.

Der zum Präsidenten des vereinigten Verwaltungsrats ernannte Roger von Mentlen ist seit 40 Jahren für die UBS tätig, während zehn Jahren war er Leiter des Personal Bankings in der Schweiz. Er ist seit 2020 im Verwaltungsrat der UBS Switzerland. Er löst Markus Ronner ab, der den Verwaltungsrat der UBS Switzerland seit April 2022 präsidiert, sowie Peter Derendinger, der seit März 2019 das Amt des Verwaltungsratspräsidenten der Credit Suisse (Schweiz) ausübt.

"Im Interesse der Kontinuität" setzten sich die beiden Gremien weiterhin hauptsächlich aus bestehenden Verwaltungsratsmitgliedern von UBS Schweiz und CS Schweiz zusammen, heisst es weiter. Derendinger besetzt dabei neu das Amt des Vizepräsidenten Credit Suisse (Schweiz) und Gabi Huber dasjenige der Vizepräsidentin UBS Switzerland. Die weiteren Mitglieder sind Christoph Brunner, Daniel Crittin, Claudia Dill, Barbara Lambert sowie Damian Vogel.

UBS startet im November offenbar neue Abbauwelle bei der Credit Suisse

Bei der Credit Suisse steht laut einem Medienbericht im November eine weitere Abbauwelle im Rahmen der Integration der beiden Banken bevor. Dabei sollen rund 10 Prozent der Support-Funktionen abgebaut werden, schrieb das britische Nachrichtenportal "Financial News" in der Nacht auf Freitag unter Berufung auf informierte Personen.

In den Support-Teams der beiden Banken bestünden grosse Überlappungen, etwa in Funktionen wie Risiko, Compliance oder auch Marketing, schreibt das Finanzportal. Die Grossbank habe nun Mitarbeitende darüber informiert, das der Stellenabbau am 6. November beginnen solle. Die UBS war am Freitagmorgen auf AWP-Anfrage zunächst nicht für eine Stellungnahme verfügbar.

Die offiziell im Juni vollzogene CS-Übernahme führt weltweit zu einem deutlichen Personalabbau, wobei CEO Sergio Ermotti den Abbau in der Schweiz Ende August auf rund 3000 Stellen bezifferte. Gegen 8000 Personen hatten zudem die Bank laut UBS im Rahmen der Integration bereits im ersten Halbjahr 2023 verlassen. Insgesamt beschäftigte die zusammengelegte Grossbank im August noch knapp 120'000 Personen. Bis 2026 will die UBS Kosteinsparungen von rund 10 Milliarden Dollar realisieren.

Die UBS hat laut "Financial News" bereits im August rund 200 Stellen im Investment Banking abgebaut, darunter rund 40 in London. Eine weitere Abbaurunde betraf Funktionen im Handel und im Research. Im September seien zudem in New York 254 Stellen gestrichen worden, was rund 9 Prozent aller Angestellten in der US-Grossstadt entspreche.

tp/

Zürich (awp)