UBS-Aktie tiefer: UBS zahlt zwei frühere CS-Anleihen zurück

Es handelt sich um eine 2-Milliarden-US-Dollar-Anleihe und einen 750-Millionen-GPB-Bond.

Die "Fixed Rate/Floating Rate Senior Callable Notes" in USD mit einer Laufzeit bis 2025 würden von der UBS zum optionalen Rückzahlungsdatum am 11. September getilgt, heisst es in einer Mitteilung der Grossbank vom Mittwoch. Der letzte Handelstag ist damit der 9. September.

Die "Fixed Rate Reset Senior Callable Notes" in GPB mit einer Laufzeit ebenfalls bis 2025 würden zum optionalen Rückzahlungsdatum am 12. September getilgt, so das Communiqué. Letzter Handelstag ist hier der 10. September.

Die Anleihen wurden ursprünglich von der Credit Suisse im September 2019 bzw. September 2017 begeben und sind an der Schweizer Börse SIX kotiert.

UBS-Titel büssen an der SIX zeitweise 0,30 Prozent auf 26,36 CHF ein.

Zürich (awp)