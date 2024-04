UBS-Aktie tiefer: UBS soll Tauschgeschäft in China erwägen

Sie wolle dabei den 33-Prozent-Anteil des chinesischen Staates am heutigen Joint Venture UBS Securities übernehmen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Im Gegenzug würde die Schweizer Bank ihren 51-Prozent-Anteil an der Credit Suisse Securities (China) an ein chinesisches Staatsunternehmen verkaufen.

Dass die UBS einen Käufer für das Aktienhandelsgeschäft in China der übernommenen Credit Suisse sucht, ist seit längerem bekannt. Denn eine ausländische Bank darf in China nicht zwei Lizenzen für das Wertpapiergeschäft gleichzeitig halten. Ob ein direktes Tauschgeschäft mit dem chinesischen Staat möglich wäre, wird allerdings von Beobachtern angezweifelt.

Laut dem Bloomberg-Bericht führt die UBS auch die Gespräche über einen Verkauf der Credit Suisse Securities (China) mit dem US-Finanzhaus Citadel Securities weiter. Laut früheren Medienberichten hat Citadel für das Geschäft der UBS-Tochter einen Preis von rund 2 Milliarden Yuan (rund 255 Mio Franken) geboten. Ein UBS-Sprecher wollte am Dienstag den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.

Die UBS-Aktie gab im Schweizer Handel zuletzt 1,28 Prozent auf 27,83 CHF nach.

Zürich/Beijing (awp)