UBS-Aktie tiefer: UBS geht Kooperation mit Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ein

Durch die Übernahme der CS ist die Beteiligung an einem Joint Venture an die UBS -Bankengruppe übergegangen.

Im Rahmen einer Absichtserklärung würden strategische Kooperationen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investment und Corporate Banking geprüft, heisst es in einer Mitteilung der UBS vom Dienstag. Es gehe um die Zusammenarbeit in China, aber auch ausserhalb des Landes.

ICBC sei die grösste Bank Chinas mit über 10 Millionen Firmenkunden und 720 Millionen Privatkunden. Die Partnerschaft werde dazu beitragen, die Strategie in China zu beschleunigen, liess sich UBS-Chef Sergio Ermotti in der Mitteilung zitieren. Die übernommene Credit Suisse halte einen Anteil von 20 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen ICBC Credit Suisse Asset Management Company Limited.

Ermotti hat Asien erstmals besucht seit seiner Rückkehr bei der UBS als CEO im April. Am Vortag hatte er bei seinem Besuch in China gemäss Bloomberg das Engagement der Bank in dem Land bekräftigt, gleichzeitig aber auch eingeräumt, dass sich die geopolitische Lage verändert habe. Zudem habe die UBS ein "sehr begrenztes" direktes Exposure am chinesischen Immobilienmarkt, sagte er.

Die Papiere der UBS notieren an der SIX zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 23,06 Franken.

ys/ra

Zürich (awp)