UBS-Aktie springt auf Mehrjahreshoch: UBS mit Rekordgewinn im zweiten Quartal - Schweiz-Geschäft der CS wird vollständig integriert

Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrösste Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert lag, konnte die UBS einen sogenannten negativen "Goodwill" in Milliardenhöhe verbuchen.

Unter dem Strich erzielte die neue UBS Group - bestehend aus alter UBS und CS - laut Mitteilung vom Donnerstag einen Reingewinn von 28,9 Milliarden US-Dollar, wobei der genannte Buchgewinn ebenfalls in dieser Grössenordnung lag.

Der um diese und andere Übernahme-Effekte bereinigte Vorsteuergewinn auf Gruppenstufe wird derweil mit 1,1 Milliarden US-Dollar beziffert, wobei der integrationsbedingte Aufwand und die Übernahmekosten mit 830 Millionen US-Dollar beziffert werden. Dazu kommt auch die Neubildung von Wertberichtigungen auf Kreditrisiken von netto 740 Millionen US-Dollar.

Die UBS allein hat im zweiten Quartal unter dem Strich 2,0 Mrd US-Dollar verdient nach 2,1 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum, der Vorsteuerverlust der CS für den Monat Juni, der in der konsolidierten UBS-Rechnung bereits enthalten ist, lag bei 1,2 Milliarden US-Dollar.

Im gesamten zweiten Quartal hat die CS allein einen Vorsteuerverlust von 8,9 Milliarden Franken erlitten, unter Ausklammerung von übernahmebedingten Effekten waren es 4,3 Milliarden. Und der bereinigte Vorsteuerverlust wird mit 2,1 Milliarden Franken beziffert.

Der neue Konzernchef Sergio Ermotti wird in der Mitteilung u.a. folgendermassen zitiert: "Seit wir vor zweieinhalb Monaten den Abschluss der Akquisition der Credit Suisse bekannt gegeben haben, arbeiten wir mit Hochdruck daran, die grösste und komplexeste Bankenfusion der Geschichte zum Vorteil aller Anspruchsgruppen umzusetzen." Man gewinne das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zurück, senke die Kosten und leiten Schritte ein, um Grössenvorteile zu erzielen.

Abflüsse bei CS stabilisiert

Ein Grund für das Scheitern der CS war bekanntlich der grosse Geldabfluss in der Zeit zwischen Oktober 2022 und März 2023. Dieser hat sich nun offenbar "weitgehend stabilisiert". Die CS weist laut den UBS-Angaben Einlagenzuflüsse von netto 18 Milliarden Dollar für das zweite Quartal aus, wobei die Dynamik im dritten Quartal bisher anhalte. Die Vermögensabflüsse aus dem Geschäftsbereich Wealth Management der CS hätten sich im zweiten Quartal zwar fortgesetzt, sie hätten sich gegenüber den Vorquartalen aber verlangsamt.

Die UBS hat dagegen auch im zweiten Quartal weitere Vermögen angezogen. Im ihrem Kerngeschäft Vermögensverwaltung, dem sogenannten Bereich Global Wealth Management, habe sie mit 16 Milliarden US-Dollar den höchsten Nettoneugeldzufluss in einem zweiten Quartal seit über zehn Jahren erzielt, heisst es in der Mitteilung. Auch hier halte die Dynamik an. Der Vorsteuergewinn der Division ging insgesamt aber um 4 Prozent auf 1,11 Milliarden US-Dollar zurück.

Insgesamt verwaltete die UBS-Bankengruppe per Ende Juni Vermögen in Höhe von 5530 Milliarden US-Dollar, vor der Übernahme der CS bzw. Ende März 2023 waren es noch 4184 Milliarden gewesen. Eine starke Performance zeigte dank der steigenden Zinsen vor allem das Schweiz-Geschäft, das den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent auf 612 Millionen Franken steigern konnte. Stark rückläufig waren dagegen die Gewinnzahlen der Investment Bank und im Asset Management.

Derweil betont die Bank ihre starke Kapitalposition auch nach der CS-Übernahme. Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag per Mitte Jahr bei 14,4 Prozent und die Leverage Ratio, das Verhältnis aus Eigenmitteln zur Bilanzgrösse, bei 4,8 Prozent. Beide Werte liegen höher als Ende des ersten Quartals.

Erste Ziele für Ende 2026

Grundsätzlich zeigt sich die Bank auch optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf: Die Unsicherheiten seien zwar weiterhin da, die Stimmung bei den Vermögensverwaltungskunden habe sich aber verbessert. Man rechne mit "positiven" Nettoneugeldzuflüssen in den Bereichen Wealth Management und Asset Management, heisst es.

Für das laufende dritte Quartal rechnet das Management mit einem bereinigten Vorsteuergewinn auf Konzernstufe um den Nullpunkt (Break-even). Insgesamt erwartet die Gruppe für das gesamte zweite Halbjahr einen bereinigten Vorsteuergewinn. Die UBS spricht hier von verschiedenen Faktoren, die hineinspielen dürften, wie Stabilisierung der Erträge, Kosteneinsparungen und niedrigere Finanzierungskosten.

Im Zusammenhang mit der geplanten Integration der CS hat das UBS-Management unter Sergio Ermotti auch erste Ziele formuliert. So soll bis Ende 2026 ein Aufwand-Ertrags-Verhältnis von unter 70 Prozent erreicht werden (Q2 bereinigt 80,3%) die Rendite auf dem harten Kernkapital (CET1) soll sich 15 Prozent "annähern".

Ein ausführliches Update zur Strategie hat die Bank für den kommenden Februar angekündigt, zusammen mit den Gewinnzahlen für das Gesamtjahr 2023.

UBS wird Schweiz-Geschäft der CS vollständig integrieren

Die UBS integriert das Schweiz-Geschäft der übernommenen Credit Suisse vollständig. Damit dürfte die Marke entgegen der Hoffnung vieler Schweizerinnen und Schweizer ganz verschwinden. Wie viele Jobs wegfallen, ist weiter offen.

Eine vollständige Integration der Credit Suisse (Schweiz) sei die beste Lösung im Sinne aller, teilte die UBS am Donnerstag mit. Sei es für die Bank, die eigenen Anspruchsgruppen oder die Schweizer Wirtschaft. "Das Ergebnis unserer Analyse war eindeutig", so die Bank.

Gleichzeitig bleibe die Konkurrenz am Schweizer Markt über alle Geschäftstätigkeiten hinweg stark, betonte die UBS. Die Kantonalbanken zusammen würden etwa weiterhin den grössten Marktanteil aufweisen. Die Bank werde nach dem Zusammenschluss über das drittgrösste Filialnetz der Schweiz verfügen.

CS Schweiz bis 2025 integrieren

Gemäss den aktuellen Plänen werden die UBS und die Swiss Bank der Credit Suisse bis zum geplanten rechtlichen Zusammenschluss im Jahr 2024 noch als getrennte Gesellschaften operieren. Die Marke "Credit Suisse" und deren Geschäftstätigkeit würden noch bis zur Überführung der Kunden und der Systeme beibehalten.

Die schrittweise Überführung der CS Schweiz in die UBS werde voraussichtlich 2025 abgeschlossen, hiess es. Für Kundinnen und Kunden ändere sich bis dahin nichts. Die weitgehende Integration der gesamten Credit Suisse wird bis Ende 2026 angepeilt.

Noch mehr sparen

Konkrete Zahlen, wie viele Stellen im Zuge der Eingliederung wegfallen werden, nannte die UBS nicht. Einen Hinweis darauf geben aber die von der UBS im Zuge der CS-Integration angepeilten Kosteneinsparungen.

Und dieses Ziel wurde von der UBS am Donnerstag um 2 Milliarden auf 10 Milliarden US-Dollar erhöht. Der Hauptteil dieses Betrags dürfte auf Personalkosten entfallen. Zum Vergleich: 2022 lagen die gesamten Aufwendungen der Credit Suisse bei 18,2 Milliarden Franken.

Führungsteams stehen

Verschiedene Medien spekulierten zuletzt über die Höhe des Stellenabbaus: Genannt wurden Zahlen im Bereich von 30'000 bis 35'000 Jobs. Allein in der Schweiz seien bis zu 10'000 Stellen in Gefahr, hiess es. Bekannt es auch, dass die Fluktuation bei der Credit Suisse in den letzten Monaten sehr hoch war.

Ende Juni beschäftigten beide Banken zusammen 119'100 Mitarbeitende auf Basis Vollzeitäquivalente.

Ihre Schäfchen im Trockenen haben derweil die Top-Manager der neuen Megabank: Im Zuge der Implementierung der künftigen Unternehmensstruktur wurden bis dato alle Mitglieder des Führungsteams bis drei Stufen unter der Konzernleitung ernannt.

CS-Integration durch UBS führt zu 3000 Entlassungen in der Schweiz

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS dürfte in der Schweiz zu insgesamt 3000 Entlassungen führen. 1000 davon betreffen die Integration der CS Schweiz in die Bankengruppe, weitere 2000 andere hiesige Geschäftsbereiche der CS.

Das sagte UBS-Chef Sergio Ermotti am Donnerstag an einer Telefonkonferenz mit Analysten. Am Morgen hatte die nunmehr einzige Grossbank der Schweiz kommuniziert, die Schweiz-Einheit der übernommenen CS vollständig zu integrieren.

Jede wegfallende Stelle "schmerzt", sagte Ermotti. Ein Stellenabbau sei allerdings in jedem Szenario unvermeidbar gewesen. Bei einer Abspaltung der CS Schweiz wäre ebenfalls eine Restrukturierung mit rund 600 Entlassungen nötig geworden, sagte der CEO.

Diese Lösung, die CS Schweiz vollständig zu integrieren, sei "bei weitem" die beste, so Ermotti weiter. Es sei auch die beste Variante für die Kunden.

Die durchgeführten Analysen der vergangenen Wochen hätten auch die Annahmen bestätigt, dass die Übernahme insgesamt nötig gewesen war, sagte Ermotti weiter. Es sei nicht nur eine Frage der Liquidität bei der CS gewesen. Die Bank hätte nicht mehr alleine überleben können, so der CEO.

Die zusammengeführte Schweiz-Einheit von UBS und CS wird von Sabine Keller-Busse geleitet, bestätigte Ermotti frühere Angaben in einer internen Mitteilung an die Mitarbeitenden, welche der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Weitere Angaben zum künftigen Leitungsteam in der Schweiz, werde Keller-Busse in den nächsten zwei Wochen machen.

Bereits viele Weggänge

Die CS-Belegschaft hat sich unabhängig von den heute angekündigten Entlassungen als Folge der hohen Fluktuation in den vergangenen Monaten bereits substantiell verringert. So arbeiteten zur Jahresmitte bereits 8000 Menschen weniger für die CS als noch Ende 2022, wie Finanzchef Todd Tuckner sagte. Die Hälfte des Rückgangs geht dabei auf das Konto externer Mitarbeitenden.

UBS-Chef Ermotti: Wollten Mitarbeitern in Schweiz Klarheit geben

Die Grossbank UBS sieht sich in der Schweiz und den Mitarbeitern am Heimmarkt gegenüber besonderen Verantwortung ausgesetzt. Daher habe man sich auch entschlossen, bereits heute die Entlassungen im Zuge der Übernahme der CS konkret zu benennen.

Eigentlich spreche er ungerne über Mitarbeiterzahlen, sondern lieber über Kosteneinsparungen in diesem Zusammenhang, sagte UBS-Chef Sergio Ermotti am Donnerstag einer Medienkonferenz. Das erachte er als viel sinnvoller, auch aus Respekt vor den Menschen.

In der Schweiz sie die Sache aber etwas anders: Die UBS und die frühere CS seien hierzulande beide grosse Arbeitgeber. Der Anteil der betroffenen Menschen in Bezug auf die Bevölkerungszahl sei hoch. Daher wollte man den Mitarbeitern Klarheit geben. Man habe entschieden, dass es der richtige Schritt sei.

Es habe aber keinerlei Vereinbarungen diesbezüglich gegeben, auch nicht mit dem Bankenpersonalverband, sagte Ermotti auf eine entsprechende Frage.

Langfristig mehr Jobs gesichert

Die Übernahme Credit Suisse durch die UBS dürfte in der Schweiz zu insgesamt 3000 Entlassungen führen, wie am Morgen bekannt geworden war. 1000 davon betreffen die geplante Integration der CS Schweiz in die Bankengruppe, weitere 2000 andere hiesige Geschäftsbereiche der CS.

Ermotti betonte, dass ein Stellenabbau unvermeidbar war. Bei einer Abspaltung der CS Schweiz wäre ebenfalls eine Restrukturierung mit rund 600 Entlassungen nötig geworden. Über die Zeit würden mit der jetzt getroffenen Entscheidung - die vollständige Integration der CS Schweiz - mehr Jobs erhalten bleiben.

Die Entlassungen erfolgten auch nicht auf einen Schlag, sondern sollen in einem "langsamen Prozess" geschehen, sagte Ermotti. Die Entlassungen sollen sich auf die nächsten zwei Jahren verteilen, mit Beginn im späten 2024. Dreiviertel des hiesigen Stellenabbaus dürfte dabei in Zürich sein, so Ermotti.

Bei der CS haben gemäss den Angaben der UBS im ersten Halbjahr 2023 bereits 8000 Mitarbeitende die Bank verlassen, die meisten freiwillig. Gut die Hälfte davon seien in den CS-Büros in den USA und im asiatischen Raum gegangen, der Rest vor allem in London oder der Schweiz (rund 10%). Dabei habe man Abgänge in allen Bereichen und Funktionen gesehen.

Kaufmännischer Verband mit Integrationsprozess der Credit Suisse zufrieden

Der Kaufmännische Verband (KV) sieht im Integrationsprozess der Credit Suisse in die UBS seine Forderungen erfüllt. Die externen Sozialpartner und die interne Arbeitnehmervertretung könnten den Prozess begleiten und sich aktiv für die Betroffenen einsetzen.

Für den Angestelltenverband seien sozialverträgliche Lösungen und die Stärkung der Arbeitsmarktfähigkeit bei Entlassungen zentral, teilte der KV am Donnerstag mit. Der neu geregelte und harmonisierte Sozialplan für die CS und die UBS stelle beide Aspekte sicher. Der KV begrüsst die freiwilligen Zusatzleistungen der UBS.

Neben dem Einbezug der Beschäftigten erfüllte die UBS-Leitung den Angaben zufolge auch die Forderung nach Transparenz. Wichtig ist dem KV, dass die fusionierte Bank nicht auf Vorrat Stellen abbaut. Verbandspräsident Christian Zünd sprach sich für ein etappenweises Vorgehen aus.

Arbeitgeber Banken lobt UBS für verantwortungsvolles Vorgehen

Lob für die UBS: Der Arbeitgeberverband der Banken und Finanzdienstleister in der Schweiz begrüsst das "verantwortungsvolle" und mit den Sozialpartnern abgesprochene Vorgehen der Bank in Bezug auf den Stellenabbau.

Die UBS hatte am Morgen mitgeteilt, dass mit der Integration der Credit Suisse in der Schweiz in den nächsten Jahren rund 3000 Mitarbeitende die Kündigung erhalten werden.

Die nun genannte Grössenordnung, die Staffelung über mehrere Jahre und insbesondere die Bereitstellung eines sehr grosszügigen Sozialplans würden von einer umsichtigen und verantwortungsvollen Vorgehensweise der UBS zeugen, betonten die Arbeitgeber Banken am Donnerstag in einem Communiqué.

Zudem habe die UBS mit ihrem Entscheid nun Klarheit geschaffen. Das sei vor allem wichtig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Integrationsprozesses leisten würden.

Der Verband stellt zudem fest, dass der Stellenabbau in einem für diese Situation "günstigen" Arbeitsmarktumfeld erfolge. Das stimme zuversichtlich, dass die Kündigungen zu einem grossen Teil aufgefangen werden könnten.

Bankpersonalverband fordert Gleichbehandlung von UBS- und CS-Mitarbeitenden

Der Schweizerische Bankpersonalverband (SBPV) ist als externer Sozialpartner zufrieden mit den getroffenen Abkommen für den Integrationsprozess der Credit Suisse in die UBS in der Schweiz. Der Verband hebt in einer Mitteilung vom Donnerstag hervor, dass die UBS ihre Restrukturierung über mehrere Jahre durchführe, und damit ihre soziale Verantwortung wahrnehme.

Dies schmälere jedoch nicht die Einzelschicksale. Der SBPV werde den Prozess begleiten und die Betroffenen - wo nötig - ebenfalls unterstützen. "Wir sind mit den kantonalen Behörden und dem SECO in Kontakt. Wir werden alles tun, dass alle Gekündigten eine Chance auf dem Markt erhalten", sagte Natalia Ferrara, Geschäftsführerin des SBPV, im Videointerview mit AWP.

Der SBPV hat seit der Ankündigung der CS-Übernahme durch die UBS den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze und eine gestaffelte, sozialverträgliche Restrukturierung über mehrere Jahre gefordert. Nach intensiven Verhandlungen über die vergangenen Monate habe die UBS nun kommuniziert, dass es in der Schweiz zu rund 3'000 Entlassungen kommen werde.

Die Marke Credit Suisse werde verschwinden, aber die meisten Arbeitsplätze in der Schweiz würden bewahrt. "Das ist eine gute Nachricht", so Ferrara.

SBPV fordert faire Bedingungen

Der SBPV verlangt, dass die neu 37'000 Angestellten bei der UBS in der Schweiz im Integrationsprozess "gleich und fair" behandelt werden, wie der Verband weiter schreibt. "Wir wollen jetzt nur eine grosse Bank", so Ferrara. Diese müsse eine gemeinsame Kultur schaffen.

Der neue Sozialplan für das CS- und das UBS-Personal garantiere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern "akzeptable" Lösungen und festige ihre Arbeitsmarktfähigkeit.

Zürcher Regierungsrat bedauert Stellenabbau wegen Bankenfusion

Der Zürcher Regierungsrat bedauert den angekündigten Stellenabbau und die daraus resultierenden Entlassungen. Allerdings ist er zuversichtlich angesichts der robusten Situation auf dem Arbeitsmarkt und der angekündigten Abfederungsmassnahmen.

Der Entscheid, die Credit Suisse vollumfänglich in die UBS zu integrieren, sei unter den schwierigen Umständen die bestmögliche Lösung im Interesse der Stabilität des Wirtschafts- und Finanzplatzes, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung am Donnerstag.

Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren verfügen über das Know-how und die erforderlichen Kapazitäten, um Stellensuchende kompetent zu unterstützen, wie es weiter heisst. Der Regierungsrat ist ausserdem zufrieden über die Zusicherung, dass die UBS sämtliche Lehrstellen von UBS und CS in der Schweiz für 2024 auch nach der Integration von Credit Suisse Schweiz garantieren wird

Der Finanzplatz Zürich ist mit einer Bruttowertschöpfung von fast 30 Milliarden Franken und über 97'000 Vollzeitstellen eine bedeutende Stütze der Zürcher Wirtschaft und der grösste Finanzstandort der Schweiz, heisst es in der Mitteilung.

UBS-Aktien erklimmen Mehrjahreshoch

Die Aktien der UBS sind am Donnerstag auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise geklettert. Dass der Gewinn im zweiten Quartal dank der Übernahme des Konkurrenten Credit Suisse regelrecht explodiert ist, hatte die Bank bereits im Vorfeld signalisiert. Zu Käufen animiert werden die Anleger von den stabilisierten Kapitalflüssen und dem zuversichtlichen Ausblick, den das Management der neuen Superbank abgibt.

Zeitweise klettern die UBS-Titel um 4,83 Prozent auf 23,23 Franken, im bisherigen Tageshoch kosteten sie gar 23,75 Franken. Damit knüpfen die UBS-Papiere an die Kursgewinne der letzten Wochen an und übernehmen unangefochten den Spitzenplatz im Schweizer Leitindex SMI.

So viel wie heute kosteten die UBS-Aktien letztmals im Jahr 2008 - bevor die Finanzkrise über die Märkte fegte. Im Jahr 2007 kosteten die Papiere gar noch mehr als 70 Franken das Stück. Das war, bevor die Bank von der Krise auf dem amerikanischen Häusermarkt eingeholt wurde und vom Bund gerettet werden musste.

Mit einem Gewinn von fast 29 Milliarden Franken in einem Quartal hat die grösste Schweizer Bank alle bisherigen Rekorde regelrecht pulverisiert. Das kommt daher, dass der Kaufpreis für die ehemals zweitgrösste Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert lag. Der "bereinigte" Überschuss lag deutlich tiefer.

Gleichzeitig fallen am Mart die hohen Sonderkosten auf, weil bei der Credit Suisse ein sogenanntes "Kitchen Sinking" vorgenommen wurde. Die unzähligen Wertberichtigungen und Rückstellungen in Milliardenhöhe liessen vermuten, dass die UBS "was-auch-immer-möglich-war" ins letzte Quartal "hineinverpackt" habe, sagte ein Börsianer.

Das Hauptaugenmerk liegt aber auf den Aussagen zur Strategie. Der Entscheid, die CS Schweiz vollständig zu integrieren, überrasche nach den entsprechenden Medienberichten in jüngster Vergangenheit aber kaum, erklärt Vontobel-Analyst Andreas Venditti.

ZKB-Experte Michael Klien streicht derweil heraus, dass die UBS zuletzt wieder Gelder von vermögenden Kunden anziehen konnte. Zwar habe sich der Abfluss bei der CS fortgesetzt - insgesamt habe sich die Situation aber stabilisiert.

Auch an den neuen Zielen der Bank finden die Experten Gefallen. Die UBS will etwa bei ihren Kosteneinsparung zügig vorangehen und hat die Messlatte deutlich nach oben gesetzt. Damit einhergehend soll die Profitabilität steigen - den "Sondergewinn CS" natürlich ausgeklammert.

Zürich (awp)