UBS-Aktie: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten

Ermotti werde bis zu diesem Zeitpunkt als Chef der Grossbank tätig bleiben, bevor die Nachfolge geregelt wird. Das britische Wirtschaftblatt nennt mögliche Nachfolger.

Als "einer der wahrscheinlichsten" Nachfolger Ermottis nennt die FT Aleksandar Ivanovic, den Leiter des Asset Managements. Weitere führende Kandidaten seien die Co-Leiter der Vermögensverwaltung der UBS, Iqbal Khan und Robert Karofsky. Ebenfalls als Anwärterin gelte Bea Martin, die im Oktober zur Chief Operating Officer der Bank ernannt worden war.

Ermotti hatte bereits früher angedeutet, dass er sein Amt als Konzernchef Ende 2026 oder Anfang 2027 niederlegen werde. Wie die FT unter Berufung auf Insider nun berichtet, könnte er aber später als Präsident des Verwaltungsrats zur Bank zurückkehren, falls er diese Rolle übernehmen wolle.

ra/uh

Zürich (awp)