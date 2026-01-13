|Führungswechsel
|
13.01.2026 07:30:37
UBS-Aktie: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten
UBS-CEO Sergio Ermotti plant laut der "Financial Times" seinen Rücktritt für April 2027.
Als "einer der wahrscheinlichsten" Nachfolger Ermottis nennt die FT Aleksandar Ivanovic, den Leiter des Asset Managements. Weitere führende Kandidaten seien die Co-Leiter der Vermögensverwaltung der UBS, Iqbal Khan und Robert Karofsky. Ebenfalls als Anwärterin gelte Bea Martin, die im Oktober zur Chief Operating Officer der Bank ernannt worden war.
Ermotti hatte bereits früher angedeutet, dass er sein Amt als Konzernchef Ende 2026 oder Anfang 2027 niederlegen werde. Wie die FT unter Berufung auf Insider nun berichtet, könnte er aber später als Präsident des Verwaltungsrats zur Bank zurückkehren, falls er diese Rolle übernehmen wolle.
ra/uh
Zürich (awp)
Weitere Links:
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich im Dienstahshandel zunächst wenig bewegen. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.