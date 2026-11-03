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Ausblick unverändert 03.11.2026 17:50:00

UBS-Aktie schwächer: Moody's bestätigt Ratings der Grossbank

UBS-Aktie schwächer: Moody's bestätigt Ratings der Grossbank

Moody's hat das langfristige Emittentenrating der UBS bei "Aa2" mit stabilem Ausblick bestätigt.

UBS
41.25 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Auch bleiben alle Ratings und Einschätzungen für die UBS Group und UBS Europe gleich.

Die Bewertung bleibe basierend auf den Finanzdaten der Grossbank unverändert: Für Inhaber vorrangiger Anleihen sei im Falle eines Ausfalls nur ein geringer Verlust zu erwarten, teilte die Ratingagentur in der Nacht auf Dienstag mit. Gleichzeitig geht Moody's weiterhin von einer geringen Wahrscheinlichkeit einer staatlichen Unterstützung durch die Schweizer Regierung aus.

Die UBS habe solide Risikokontrollen, eine starke Kapital- und Liquiditätsausstattung sowie ein geringes Kreditrisiko. Auch würde eine breite geografische Aufstellung sowie eine Diversifizierung in den Geschäftsbereichen externe Risiken abfedern.

Die UBS-Aktie verlor an der SIX letztlich 0,80 Prozent auf 39,47 CHF.

ys/to

Zürich (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4945 21.12.2029 159690482
Long 12.1412 18.12.2026 132116434
Long 10267.499 20.11.2026 160008251
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3705 18.06.2027 159232520
Short 10319.999 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1172 12.60 156564133
Long 12.4455 6.43 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2421 10.65 157436898
Short 10.5846 5.82 160676941
Short 19.5571 2.08 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -60.58 125929532
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -43.20 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’566.72 19.51 SABNBU
Short 15’887.49 13.78 S7WB3U
Short 16’473.97 8.94 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’089.39 05.11.2026 10:19:39
Long 14’336.83 19.66 SYCPBU
Long 13’997.77 13.59 SWBSHU
Long 13’381.30 8.89 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Aktien in diesem Artikel

UBS 41.25 -0.24% UBS

UBS am 03.11.2026

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