UBS-Aktie schwächer: Credit Suisse-Investoren reichen Sammelklage gegen Dougan und Thiam ein - SNB: fordert Lehren aus der CS-Krise

Die Klage sei am Dienstag an einem Gericht in New York eingereicht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch.

Die Investoren argumentierten in der Klage darin, dass die Führungskräfte übermässig riskante Geschäfte eingegangen seien, um hohe kurzfristige Renditen und Boni zu erreichen. Zudem hätten sie zu unethischen und illegalen Praktiken gegriffen, um umsatzstarke Kunden zu gewinnen und zu halten, heisst es weiter. Die Anwaltskanzlei bezieht sich in ihrer Argumentation auf einen von der CS selbst in Auftrag gegebenen Bericht.

Zwar habe die CS als konservative Schweizer Bank begonnen, die meisten Verantwortlichen für ihren Untergang seien aber keine Schweizer Banker, sondern "New Yorker Investmentbanker mit spitzen Ellbogen" gewesen, so die Anklageschrift. Neben den beiden früheren CEOs werden in der Klage auch drei ehemalige Manager der Investment Bank genannt. Auch Dougans Nachfolger, der französisch-ivorische Tidjane Thiam, habe den Einfluss des US-fokussierten Investment Bank nicht zurückdrängen können.

Mit der Notübernahme der CS durch die UBS vom 19. März waren die sogenannten Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) der CS mit einem nominalen Wert von insgesamt rund 16 Milliarden Franken für wertlos erklärt worden. Gegen die entsprechende Verfügung der Finanzmarktaufsicht Finma haben zahlreiche Investoren Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht (BVGer) eingereicht.

SNB: Man muss Lehren aus der CS-Krise ziehen

Der Untergang der Credit Suisse im März dieses Jahres kam auch für die Schweizerische Nationalbank überraschend. Entsprechend gilt es die Lehren zu ziehen, wie solche Krisen in Zukunft vermieden werden können.

"Die Ursache für die Krise der Credit Suisse war kein makroökonomischer Schock, wie er in den Stressszenarien der SNB angenommen wurde", schreibt die SNB in ihrem am Donnerstag publizierten Bericht zur Finanzstabilität 2023. Vielmehr sei die Krise die Folge von wiederholten Vorfällen in der Bank selbst gewesen, die vor allem durch die Verletzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Pflichten und Mängel im Risikomanagement ausgelöst worden seien und zu einem Reputationsschaden geführt hätten.

Lehren ziehen

Die Übernahme der CS durch die UBS am 19. März und die von den Behörden ergriffenen Massnahmen hätten dann zwar zu einer sofortigen Stabilisierung der Situation geführt, so die SNB weiter. Um eine weitere Krise für den Schweizer Finanzplatz zu verhindern, sei es aber "wichtig, Lehren aus der Krise der Credit Suisse zu ziehen und geeignete Massnahmen zu ergreifen".

Diese Massnahmen müssten die Widerstandsfähigkeit der Banken stärken, um einem Vertrauensverlust möglichst vorzubeugen. Und sie sollten ein breites Spektrum an wirksamen Möglichkeiten sicherstellen, um eine systemrelevante Bank im Krisenfall zu stabilisieren, zu sanieren oder abzuwickeln.

Gemäss SNB liegt es nun an den Behörden, eine eingehende Prüfung vorzunehmen und Lehren zu ziehen, auch im Hinblick auf die höhere Systemrelevanz der fusionierten Bank und die damit verbundenen Risiken für die Schweiz. Eine gründliche Analyse wird im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen regelmässigen Überprüfung der sogenannten TBTF-Regulierung ("Too big to fail") durchgeführt.

Dabei werde auch die Umsetzung der revidierten Liquiditätsvorschriften eine wichtige Rolle spielen, so die SNB. Die Ergebnisse sollen dem Parlament innerhalb von 12 Monaten im Rahmen des nächsten Berichts des Bundesrates über die systemrelevanten Banken vorgelegt werden. Die SNB werde sich an diesen Arbeiten beteiligen, betont sie.

SNB: Inlandbanken würden grossen Schock mehrheitlich überstehen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) stellt den Schweizer Inlandsbanken in Sachen Widerstandsfähigkeit ein gutes Zeugnis aus. Die meisten Institute sollten einen externen Schock überstehen.

Konkret bezeichnet die SNB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten "Bericht zur Finanzstabilität 2023" die Kapitalpuffer der inlandorientierten Institute als "substanziell" und als "im historischen Vergleich hoch". Geholfen habe, dass die Banken ihre Profitabilität vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen leicht hätten steigern können - wenn auch von tiefem Niveau aus. Dies werde sich wohl auch so fortsetzen.

Stresstests hätten gezeigt, dass die aktuellen Kapitalpuffer der Inlandbanken insgesamt eine angemessene Widerstandsfähigkeit gewährleisteten, schlussfolgert der Bericht. Die Puffer der meisten Institute seien ausreichend, um das Verlustpotenzial aus ihren Engagements zu decken.

Dies gelte etwa für einen Zinsschock mit entsprechenden Folgen für den Schweizer Hypotheken- und Immobilienmarkt oder eine Rezession, auch wenn viele Banken in einem solchen Fall substanzielle Verluste einfahren würden. Die meisten von ihnen wären laut der SNB jedoch in der Lage, diese Verluste aufzufangen - ohne unter die regulatorischen Mindestanforderungen zu fallen. Sie könnten auch dann ihre Rolle als Kreditgeber für die Realwirtschaft spielen.

Im Fokus sind bei den Inlandbanken stets die drei systemrelevanten Institute Raiffeisen, Postfinance und ZKB, für die wegen ihrer Bedeutung für die Schweizer Volkswirtschaft besondere Regeln gelten. So erinnert die SNB insbesondere daran, dass die Finanzmarktaufsicht Finma inzwischen den Notfallplan von Raiffeisen akzeptiert hat, jene für die Postfinance und die ZKB hingegen nicht.

An der SIX gibt die UBS-Aktie zwischenzeitlich 2,25 Prozent auf 17,63 Franken ab.

