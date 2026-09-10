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Kapitalmassnahme 10.09.2026 21:19:20

UBS-Aktie: Rückkaufangebote für neun Anleiheserien lanciert - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren

UBS-Aktie: Rückkaufangebote für neun Anleiheserien lanciert - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren

Die UBS hat die Preiskonditionen für neun gleichzeitige Rückkaufangebote für ausstehende Schuldtitel bekannt gegeben.

Die Grossbank bietet dabei für verschiedene Anleiheserien in US-Dollar, britischen Pfund und Euro unterschiedliche Gesamtgegenleistungen an, wie aus der Mitteilung vom Donnerstagabend hervorgeht.

Bei den unbegrenzten Angeboten liegt die Gesamtgegenleistung je nach Serie zwischen 999,99 und 1014,38 US-Dollar pro 1000 US-Dollar Nennwert beziehungsweise 1084,82 britische Pfund pro 1000 Pfund Nennwert. Bei den Angeboten mit Höchstkaufbetrag beträgt die maximale Gesamtgegenleistung 4 Milliarden US-Dollar für alle sechs Serien zusammen.

Die höchste Gesamtgegenleistung bei den Angeboten mit Höchstkaufbetrag wird für die 9,016-Prozent-Anleihe mit Fälligkeit 2033 geboten, nämlich 1186,61 US-Dollar pro 1000 US-Dollar Nennwert. Das ausstehende Volumen dieser Serie beträgt rund 834 Millionen US-Dollar.

Die Angebote laufen bis 17.00 Uhr Ostküstenzeit am 10. September 2026. Der Abrechnungstag ist voraussichtlich der 14. September 2026.

UBS-CEO: Aktionäre und Kunden werden von CS-Integration profitieren

UBS-Chef Sergio Ermotti sieht die Grossbank bei der Integration der Credit Suisse auf gutem Weg. "Die Aktionäre und Kunden werden am Schluss belohnt werden", sagte er am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender "CNBC". Das Ziel sei es, die Profitabilität wieder auf das frühere Niveau zu bringen.

Zur Diskussion um die Kapitalanforderungen bekräftigte der Konzernchef frühere Aussagen, wonach der Vorschlag des Bundesrates "extrem" sei. Er sei "sehr glücklich" zu sehen, dass ein Teil des Parlaments die "wirklichen Ursachen" für den Untergang der CS verstehen und angehen wolle.

"Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, erfolgreich aus der Schweiz zu operieren", sagte er weiter und wies damit Gerüchte über eine mögliche Sitzverlegung der UBS zurück.

awp-robot/ls/

Zürich (awp)

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Bildquelle: Keystone
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