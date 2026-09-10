|Kapitalmassnahme
|
10.09.2026 21:19:20
UBS-Aktie: Rückkaufangebote für neun Anleiheserien lanciert - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Die UBS hat die Preiskonditionen für neun gleichzeitige Rückkaufangebote für ausstehende Schuldtitel bekannt gegeben.
Bei den unbegrenzten Angeboten liegt die Gesamtgegenleistung je nach Serie zwischen 999,99 und 1014,38 US-Dollar pro 1000 US-Dollar Nennwert beziehungsweise 1084,82 britische Pfund pro 1000 Pfund Nennwert. Bei den Angeboten mit Höchstkaufbetrag beträgt die maximale Gesamtgegenleistung 4 Milliarden US-Dollar für alle sechs Serien zusammen.
Die höchste Gesamtgegenleistung bei den Angeboten mit Höchstkaufbetrag wird für die 9,016-Prozent-Anleihe mit Fälligkeit 2033 geboten, nämlich 1186,61 US-Dollar pro 1000 US-Dollar Nennwert. Das ausstehende Volumen dieser Serie beträgt rund 834 Millionen US-Dollar.
Die Angebote laufen bis 17.00 Uhr Ostküstenzeit am 10. September 2026. Der Abrechnungstag ist voraussichtlich der 14. September 2026.
UBS-CEO: Aktionäre und Kunden werden von CS-Integration profitieren
UBS-Chef Sergio Ermotti sieht die Grossbank bei der Integration der Credit Suisse auf gutem Weg. "Die Aktionäre und Kunden werden am Schluss belohnt werden", sagte er am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender "CNBC". Das Ziel sei es, die Profitabilität wieder auf das frühere Niveau zu bringen.
Zur Diskussion um die Kapitalanforderungen bekräftigte der Konzernchef frühere Aussagen, wonach der Vorschlag des Bundesrates "extrem" sei. Er sei "sehr glücklich" zu sehen, dass ein Teil des Parlaments die "wirklichen Ursachen" für den Untergang der CS verstehen und angehen wolle.
"Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, erfolgreich aus der Schweiz zu operieren", sagte er weiter und wies damit Gerüchte über eine mögliche Sitzverlegung der UBS zurück.
awp-robot/ls/
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.