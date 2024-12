UBS-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 32 auf 36 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen verwies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf die übliche jährliche Anpassung der Bewertungsmodelle. Die Kursziele für Banken basieren nun in den meisten Fällen auf den Geschäftserwartungen für 2026. Die Favoriten der RBC seien Barclays, UBS, Julius Bär, Deutsche Bank, BNP Paribas und OSB Group.

Um 13:26 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2.2 Prozent auf 27.67 CHF zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 30.10 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1’018’009 UBS-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die UBS-Aktie um 8.8 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

