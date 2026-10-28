UBS-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Grossbank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Die Erträge entsprächen weitgehend den Schätzungen, fielen bei der globalen Vermögensverwaltung aber enttäuschend aus. Der Ausblick deute für das Schlussquartal auf eine saisontypische Abschwächung der Transaktionsvolumina sowie eine hohe Vorjahreshürde für die Bruttomargen hin. Die Aussagen zum Zinsüberschuss beinhalteten indes etwas Überraschungspotenzial.

Aktieninformation im Fokus: Die UBS-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:48 Uhr um 2.7 Prozent auf 37.78 CHF nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 16.46 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 1’225’747 UBS-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 4.9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT





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