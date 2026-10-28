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Aktieneinstufung 28.10.2026 10:04:44

UBS-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

UBS-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

UBS-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

UBS
38.27 CHF -1.66%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Schweizer Grossbank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Die Erträge entsprächen weitgehend den Schätzungen, fielen bei der globalen Vermögensverwaltung aber enttäuschend aus. Der Ausblick deute für das Schlussquartal auf eine saisontypische Abschwächung der Transaktionsvolumina sowie eine hohe Vorjahreshürde für die Bruttomargen hin. Die Aussagen zum Zinsüberschuss beinhalteten indes etwas Überraschungspotenzial.

Aktieninformation im Fokus: Die UBS-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:48 Uhr um 2.7 Prozent auf 37.78 CHF nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 16.46 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 1’225’747 UBS-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 4.9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:49 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4609 18.06.2027 154750671
Long 12.4026 15.06.2029 159690476
Long 955.0001 18.12.2026 151634907
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0741 17.09.2027 160910942
Short 11.506 17.12.2027 156564487
Short 955.0001 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4902 11.06 156034690
Long 12.3226 5.62 156564133
Long 21.2222 2.12 156945241
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7018 12.11 160910644
Short 7.9583 9.82 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -15.27 57946586
Long 10 -8.49 147182344
Long 12 -38.93 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
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28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.03 19.73 SYBKYU
Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS 38.27 -1.66% UBS

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